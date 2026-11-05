NBA／溫班亞瑪寫「52+24+8」史詩級數據！馬刺險勝獨行俠1分

馬刺隊今天在主場迎來德州內戰對決獨行俠隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得分和籃板創生涯新高，繳出52分24籃板8火鍋的史詩級數據，帶隊以112：111拿下勝利，收下6連勝。

溫班亞瑪上半場就繳出統治級表現，罰球15中15，狂砍29分15籃板5火鍋2抄截，成為1997-98賽季以來，首位半場至少攻下25分10籃板和5阻攻的球員。反觀獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）11投1中，只拿4分，半場打完落後馬刺17分。

第三節溫班亞瑪再砍11分，但團隊命中率不佳，獨行俠將分差縮小至10分。末節前段獨行俠打出8：0攻勢，再靠華盛頓（PJ Washington）三分球反超，隨後戰況陷入膠著。

關鍵時刻溫班亞瑪連續3球罰丟，但第4罰命中，取得超前分。獨行俠最後一波攻勢給厄文（Kyrie Irving）單打沒得手，馬刺終場以1分差險勝。

馬刺團隊三分命中率只有14%，不過溫班亞瑪全場28投16中，罰球23中19，拿下生涯新高的52分24籃板，還有8次火鍋，成為1974年麥卡杜（Bob McAdoo）後首位單場50分20籃板5火鍋的球員。

獨行俠方面，厄文拿下全隊最高的29分，佛雷格19投7中，拿下19分10籃板，華盛頓進帳21分10籃板，替補前鋒馬歇爾（Naji Marshall）末節砍進13分，全場拿下22分。