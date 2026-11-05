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NBA／布克空砍33分連2場犯滿 拓荒者又痛宰太陽登西區第1
拓荒者隊開季首戰血虐太陽隊41分，今天兩隊再度交手，雖太陽首節穩住陣腳，但第二節又崩盤狂失43分，拓荒者之後一路維持領先，以132：119拿下勝利，本季6勝1敗，登上西區第1。
太陽開幕戰被拓荒者打出21：0開局，本場比賽首節靠著布克（Devin Booker）拿下12分，取得5分領先。不過第二節防守崩盤，且裁判哨音頻繁，拓荒者單節獲得13次罰球，19次出手命中14球，半場打完反而領先13分。
第三節太陽仍只靠布克孤軍奮戰，頭部還被打到傷退，第四節回到場後戰局沒有好轉，最後2分53秒領到第6次犯規，連兩場犯滿離場，大幅落後的太陽也提前棄械投降，換上板凳陣容。
拓荒者少了莫蘭特（Ja Morant）持續高歌猛進，里拉德（Damian Lillard）攻下全隊最高的25分，中鋒克林根（Donovan Clingan）砍進24分10籃板3火鍋，阿夫迪亞（Deni Avdija）繳出21分12助攻8籃板的全能數據。
太陽方面，布克19投9中，罰球13中13，拿下33分。格林（Jalen Green）雖帳面上拿下全隊第2高的22分，但實際表現慘不忍睹，多數分數都是大幅落後情況下刷進。
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