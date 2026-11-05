快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA ／火箭墜落！小鮑爾、庫明加末節發威領灰狼擊敗西區龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼靠著小鮑爾連拿8分，加上庫明加挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。 路透
灰狼靠著小鮑爾連拿8分，加上庫明加挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

灰狼與火箭今日上演激烈拉鋸戰，雙方前三節始終難分高下，火箭甚至帶著2分領先進入決勝節。不過，第四節靠著小鮑爾（LaMelo Ball）連拿8分扭轉戰局，加上庫明加（Jonathan Kuminga）最後關頭挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。

開局灰狼造成火箭8次失誤，並從中攻下13分。首節剩3分43秒時，灰狼以23：20暫時領先，隨後謝普得（Reed Sheppard）連續命中2顆三分球，並送出2次抄截，幫助火箭打出8：0反超。不過，灰狼替補後衛海蘭德（Bones Hyland）隨即命中三分球，更先後助攻隊友得分，帶領球隊回敬10：2攻勢，首節以33：30取得領先。

第二節雙方持續拉鋸，灰狼一度以41：37保持領先，但謝普得再度展現外線火力，單節攻下8分，火箭追成44：44平手。

易籃後，火箭森根（Alperen Sengun）挺身而出，先是個人攻下5分，再助攻史馬特（Marcus Smart）命中超前三分球，包辦球隊一波8分攻勢的所有得分與助攻，火箭帶有2分領先進入第四節。

然而，決勝節小鮑爾接管比賽，先後飆進2顆三分球，外加2次罰球，個人連拿8分，也助攻隊友投進三分球，在最後5分27秒將優勢反超至102：98，儘管范弗利特（Fred VanVleet）在剩下3分43秒時命中高難度急停三分球。但靠著關鍵時刻庫明加個人連拿8分，包括2記三分球及1次補籃徹底擊退火箭反撲，灰狼最終成功以117：107帶走勝利。

火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）攻下全隊最高21分、5籃板、1抄截、1火鍋；范弗利特則拿18分、3籃板、3助攻、4顆三分球；森根繳出17分、12籃板、10助攻「大三元」成績。

灰狼多森姆（Ayo Dosunmu）拿下21分、6助攻、2抄截；小鮑爾則砍下20分、2籃板、6助攻、3抄截、1火鍋；庫明加16分、8籃板、5助攻、1抄截、1火鍋；海蘭德貢獻19分、2籃板、4助攻、1抄截，後三人皆投進4記三分球。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／溫班亞瑪寫「52+24+8」史詩級數據！馬刺險勝獨行俠1分

馬刺隊今天在主場迎來德州內戰對決獨行俠隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得分和籃板創生涯新高，繳出52分24籃板8火鍋的史詩級數據，帶隊以112：111拿下勝利。

NBA／唐西奇連三場40＋ 追上喬丹神紀錄率湖人退國王

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續展現可怕的得分能力，今天碰國王隊再有40分演出，以連6場比賽得分都破35分的強勢表現率隊以116：103奪勝，3連勝入袋。

NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞奪5連勝稱霸東區

本季組成豪華陣容的76人隊，今天作客活塞隊上演東區強權對決，76人4位球星再度聯手飆分，布朗（Jaylen Brown）轟下30分，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）都有得分、籃板「雙10」演出，馬克西（Tyrese Maxey）得分也打兩位數，助隊頂住活塞隊反撲，以112：106奪下5連勝。

NBA／波神仍傾向退休、不隨隊 勇士拒當「盤子」付6.5億薪水

據ESPN報導，勇士隊目前未按照每半個月一次的付款周期，給不隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）年薪2000萬美元（約6.5億新台幣）薪資，勇士認定波爾辛吉斯未履行合約規定的球員義務，因此暫停支付薪水。

NBA／熱火湯普森防守能力大退化！美媒狠酸：就像消防栓

湯普森（Klay Thompson）全盛時期在勇士隊擁有頂級防守能力，但隨著大傷和年紀增長防守腳步已退化。本季熱火隊團隊防守表現不如預期，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）就狠酸，湯普森的防守像消防栓。

NBA ／火箭墜落！小鮑爾、庫明加末節發威領灰狼擊敗西區龍頭

灰狼與火箭今日上演激烈拉鋸戰，雙方前三節始終難分高下，火箭甚至帶著2分領先進入決勝節。不過，第四節靠著小鮑爾（LaMelo Ball）連拿8分扭轉戰局，加上庫明加（Jonathan Kuminga）最後關頭挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。