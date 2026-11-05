NBA ／火箭墜落！小鮑爾、庫明加末節發威領灰狼擊敗西區龍頭

灰狼與火箭今日上演激烈拉鋸戰，雙方前三節始終難分高下，火箭甚至帶著2分領先進入決勝節。不過，第四節靠著小鮑爾（LaMelo Ball）連拿8分扭轉戰局，加上庫明加（Jonathan Kuminga）最後關頭挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。

開局灰狼造成火箭8次失誤，並從中攻下13分。首節剩3分43秒時，灰狼以23：20暫時領先，隨後謝普得（Reed Sheppard）連續命中2顆三分球，並送出2次抄截，幫助火箭打出8：0反超。不過，灰狼替補後衛海蘭德（Bones Hyland）隨即命中三分球，更先後助攻隊友得分，帶領球隊回敬10：2攻勢，首節以33：30取得領先。

第二節雙方持續拉鋸，灰狼一度以41：37保持領先，但謝普得再度展現外線火力，單節攻下8分，火箭追成44：44平手。

易籃後，火箭森根（Alperen Sengun）挺身而出，先是個人攻下5分，再助攻史馬特（Marcus Smart）命中超前三分球，包辦球隊一波8分攻勢的所有得分與助攻，火箭帶有2分領先進入第四節。

然而，決勝節小鮑爾接管比賽，先後飆進2顆三分球，外加2次罰球，個人連拿8分，也助攻隊友投進三分球，在最後5分27秒將優勢反超至102：98，儘管范弗利特（Fred VanVleet）在剩下3分43秒時命中高難度急停三分球。但靠著關鍵時刻庫明加個人連拿8分，包括2記三分球及1次補籃徹底擊退火箭反撲，灰狼最終成功以117：107帶走勝利。

火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）攻下全隊最高21分、5籃板、1抄截、1火鍋；范弗利特則拿18分、3籃板、3助攻、4顆三分球；森根繳出17分、12籃板、10助攻「大三元」成績。

灰狼多森姆（Ayo Dosunmu）拿下21分、6助攻、2抄截；小鮑爾則砍下20分、2籃板、6助攻、3抄截、1火鍋；庫明加16分、8籃板、5助攻、1抄截、1火鍋；海蘭德貢獻19分、2籃板、4助攻、1抄截，後三人皆投進4記三分球。