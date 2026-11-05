NBA／傳勇士無意公鹿長人透納 交易目標是公牛史密斯

由於波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續不隨隊，勇士隊開始積極探索交易市場，希望用波爾辛吉斯的合約當作交易籌碼，據傳公牛隊長人史密斯（Jalen Smith）是目標。

波爾辛吉斯休賽季和勇士簽2年4000萬美元合約，下賽季僅300萬美元保障。勇士過去幾年多次傳出有意公鹿隊中鋒透納（Myles Turner）。

不過根據資深記者費雪（Jake Fischer）的消息，透納目前的合約將持續至2028-2029賽季，平均年薪高達2600萬美元，如果沒其他額外的交易誘因，勇士不願承擔這筆長期合約。

相較之下，勇士將目光轉向公牛長人史密斯，並主動與公牛接觸，討論潛在的交易可能性。史密斯目前正處3年合約最後1年，年薪僅940萬美元，對勇士而言是負擔較輕的選擇。

史密斯具備投射能力，本季前7場比賽擔任先發，平均上場24.7分鐘，繳出12.1分8.6籃板，三分命中率27.8%。不過今天公牛對尼克隊，史密斯只打7分鐘就因左手受傷提前退場，公牛終場以105：135輸球。