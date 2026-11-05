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NBA／黃蜂禍不單行....克努佩爾復出6分鐘就傷退 還遭籃網逆轉吞5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂克努佩爾作客籃網復出首秀，卻僅出賽約6分鐘，隨即返回休息室。 美聯社
黃蜂克努佩爾作客籃網復出首秀，卻僅出賽約6分鐘，隨即返回休息室。 美聯社

黃蜂21歲神射手克努佩爾Kon Knueppel）因左腿腿後肌拉傷，直到今日作客籃網才傷癒復出，沒想到在首節僅出賽6分鐘後，克努佩爾再度出現腿部不適且未再回歸，黃蜂也在第四節遭籃網波特（Michael Porter Jr.）獨拿13分，最終以104：114慘遭逆轉，吞下5連敗。

克努佩爾在首節剩下6分09秒時，持球推進過程中發生失誤，隨後疑似感到左腿不適，被隊友詹姆斯（Sion James）替換下場，僅出賽約6分鐘，留下3分的成績，投籃1投0中，得分全靠3罰全中取得，至於是否與先前的腿後肌傷勢有關，仍有待進一步檢查確認。

儘管如此，黃蜂首節在里德（Naz Reid）帶領下打出一波9：0攻勢，以24：21結束第一節；第二節籃網替補布朗（Mikel Brown Jr.）一度連拿8分，但黃蜂靠著艾倫（Grayson Allen）完成三分打與四分打，重新奪回領先。

值得注意的是，艾倫在第二節後段連續投進3顆三分球，幫助黃蜂取得57：47的雙位數優勢，單節獨拿16分、上半場攻下20分，率隊以57：50進入中場休息。

易籃後，籃網利用黃蜂接連發生失誤，打出一波11：0攻勢，加上布朗完成三分打，接著命中後撤步三分球連得6分，幫助球隊在第三節最後30.9秒追成80：80平手。

進入第四節，籃網先由沃夫（Danny Wolf）與布朗接連投進三分球，打出6：0攻勢，儘管黃蜂一度追到只差2分，但波特隨後連續命中外線。其中，籃網中鋒夏普（Day'Ron Sharpe）更在第四節連續替波特創造三分球機會，讓里德在決勝節獨拿11分仍吞下5連敗。

波特全場繳出26分、10籃板的雙十表現，其中13分集中在第四節，成為逆轉的重要功臣；夏普則拿下5分、5籃板、1抄截、2火鍋，以及生涯新高的8次助攻，第四節波特的3顆三分球全由他助攻；藍道（Julius Randle）22分、3籃板、4助攻、1抄截；布朗則砍下18分、4助攻、2籃板、1抄截、1火鍋。

黃蜂方面，里德攻下全隊最高、也是個人本季新高的28分、9籃板、2助攻、1火鍋，艾倫則在上半場就拿下20分，全場22分、4助攻、2籃板、1抄截、1火鍋，5顆三分球。

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