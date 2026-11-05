NBA ／最尷尬資格審查？「水貨狀元」怒轟布朗尼靠爸：有人因你失去工作

被外界譏為「水貨狀元」的布朗（Kwame Brown），近日將砲口對準湖人球星詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James），直言有許多年輕球員努力爭取進聯盟的機會，最後卻可能因布朗尼「靠爸族」的優勢，而失去工作機會。

「有人竟然因為這樣而失去工作，真的讓我難以置信。有些孩子拚了命努力，真心相信自己有能力打進NBA，結果他們卻因為這樣失去了機會。」

布朗更直接將矛頭指向詹姆斯，認為布朗尼能獲得如此待遇，與父親的身分有著密不可分的關係。

「大家唯一能接受這種事情的原因，就是因為他的父親。看看我們現在正在見證什麼，這真的很可悲。你們想說我是在仇恨也好，想怎麼稱呼都行，但對我來說，這就是一件很可悲的事情。」

布朗尼在2024選秀會以第2輪第55順位獲湖人選中，隨後簽下4年790萬美元的新秀合約，本季年薪約230萬美元。然而，邁入NBA第3個球季的他，至今僅出賽4場，累計上場約11分鐘，合計攻下4分，場均上場時間不到3分鐘；上季雖然獲得42場出賽機會，場均也僅繳出2.9分、0.5籃板及1.2助攻，平均上場8.9分鐘，整體投籃命中率40.9%。

有趣的是，批評布朗尼的布朗，同樣有著極具爭議的NBA生涯。2001選秀會，當時擔任巫師籃球事務總裁的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），以狀元籤選中年僅19歲的布朗，讓他成為NBA史上首位從高中升上聯盟的狀元。

不過，布朗始終未能打出符合狀元身價的表現，生涯最佳的2003–04年球季，也僅繳出場均10.9分、7.4籃板。儘管他在NBA待了12個球季，累計出賽607場，最終生涯平均只有6.6分、5.5籃板及0.9助攻，從未入選全明星賽。