NBA／熱火湯普森防守能力大退化！美媒狠酸：就像消防栓

現年36歲的湯普森（Klay Thompson）全盛時期在勇士隊擁有頂級防守能力，但隨著大傷和年紀增長防守腳步已退化。本季熱火隊團隊防守表現不如預期，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）就狠酸，湯普森的防守像消防栓。

熱火休賽季透過交易得到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），搭配以防守見長的中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），被認為能建立極具威脅性的防守體系，結果開季前7場比賽，熱火平均讓對手攻下123.9分，讓對手投進17.3記三分球聯盟第1。

麥克馬洪在節目中表示，「以湯普森現在這個年紀，還讓他擔任球隊先發得分後衛，確實是非常嚴重的問題。我最近聽到一名球探形容湯普森，以及熱火的重要替補球員小哈德威，說他們在防守就像消防栓一樣。」

麥克馬洪更狠酸：「我不知道你們有沒有看過消防栓，能經常左右移動腳步的？」