NBA／ 「濫投」菜鳥惹怒沙波尼斯？阿庫夫回應：全隊都支持我

國王新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）開季憑藉驚人的進攻火力成為焦點，卻也因出手次數過多，傳出與明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）相處不睦的輿論。對此，阿庫夫今日出面澄清，強調與所有隊友的關係都非常好。

「完全沒有，我就是上場為球隊打球而已。我們的關係非常好。每一場比賽、每一次練習、每一天，他們都在支持我。甚至比賽中的每一個回合，不管是好的還是不好的地方，他們都會給我建議，告訴我什麼時候該做什麼事情。」

阿庫夫接著表示，「球隊裡的每個人，不管是老將、二年級球員，還是其他隊友，我們都有很好的默契，也非常信任彼此，所以一切都很棒。」

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）統計，阿庫夫生涯前7場比賽每場至少出手20次，創下自傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）以來最長的生涯開局紀錄，前7戰累積183分，更是自1992年歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來的新高。

值得注意的是，雖然阿庫夫前7場比賽合計出手165次，場均高達23.6次，高居全聯盟第一，進攻效率卻仍有進步空間，目前他的整體投籃命中率僅40.6%，三分球命中率也只有31.3%。

更令人驚訝的是，阿庫夫場甚至比隊內排名第二的老將拉文（Zach LaVine）還多出手8次。不過，阿庫夫強調並不會因為外界批評而改變心態，只希望持續進步，並與隊友建立更好的合作關係。

「我沒有太在意那些事情。我只是希望每一場比賽都能變得更好，不去擔心媒體說了什麼。我就是上場打球，努力為球隊進步，每一場比賽都試著和隊友建立更好的默契，所以目前一切都很順利。」

至於身為菜鳥卻獲得大量出賽時間與出手空間，是否代表球隊給予他特別大的自由度，阿庫夫則認為，這並不是教練刻意給予的特權，而是建立在彼此信任的基礎上。

「我不認為是這樣。我覺得那就是我影響比賽的方式，也是我一直以來的打法。我有相信我的教練團，也有相信我的隊友，而我們同樣相信彼此。所以我認為，當你建立起信任和默契，一切自然就會順利發展。」