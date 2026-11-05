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NBA／前勇士冠軍中鋒麥基在中國失業！遭2冠長人布徹取代
中國CBA上海大鯊魚隊宣布，裁掉NBA三冠中鋒麥基（JaVale McGee），簽下NBA兩冠長人布徹（Chris Boucher）接替麥基的位置。
現年38歲的麥基上季效力CBA北京首鋼隊，新賽季轉戰上海大鯊魚，與前湖人隊榜眼羅素（D'Angelo Russell）聯手。
不過麥基本季出賽8場，平均上場時間僅10.6分鐘，得到5.1分2.9籃板1.1阻攻，最終遭到捨棄。
值得一提的是，現年30歲的羅素本季在CBA出賽7場，表現不如外界預期，場均僅18.4分5.6助攻4.7籃板。
麥基生涯在NBA打滾16季，效力過金塊、巫師、湖人、勇士、獨行俠、太陽、國王、騎士、76人，幫勇士拿2座冠軍，幫湖人拿1座冠軍。生涯共出賽909場，平均得到7.6分5.0籃板。
取代麥基的布徹在NBA打滾9季，效力過勇士、暴龍和塞爾蒂克，曾幫勇士和暴龍各奪1冠。生涯共出賽416場，平均攻下8.7分5.1籃板。
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