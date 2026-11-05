NBA ／「巔峰小丑」恐走下神壇 西蒙斯難過到泛淚：約柯奇投不進三分了

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）過去6季打出近乎統治聯盟的表現，並3度榮膺年度MVP。不過，約柯奇隨著上季膝傷復出後，投籃效率明顯下滑，本季三分球命中率更跌至22.6%，知名球評西蒙斯（Bill Simmons）也在節目中難過到眼眶泛淚，坦言曾經處於巔峰的「小丑」恐怕已回不來了。

西蒙斯近日在節目中談到約柯奇的近況，對這位3屆MVP得主的進攻表現感到憂心，甚至流露出不捨的情緒，「天啊，這真的讓人很難過，我幾乎不想說出口。我想我們必須為巔峰時期的約基奇敬上一杯了。我很不想用這種方式告訴你們，但他的巔峰期長達6年，大多數籃球員的巔峰期只有2到3年。」

不過，西蒙斯強調並不是認為約柯奇已失去頂尖球員的實力，而是擔心他的進攻效率無法回到過去的高度，尤其上季膝傷後的表現，更讓他感到不安。

「我不是要否定約柯奇，我真的很擔心他去年受傷後的狀況，包括復出後的表現、季後賽的狀態，以及今年的情況，因為他現在已經投不進三分球了。」

事實上，約基奇上季在膝傷前，前32場出賽場均得分接近30分，三分球命中率更高達43.5%。然而，他在因傷缺席約1個月後，復出的33場例行賽三分命中率卻下滑至31.9%，季後賽更進一步跌至19.4%。

這樣的低迷狀況也延續至新球季，約柯奇開季前6場繳出場均22分、9.7籃板及9助攻，雖然數據依舊接近大三元，但整體投籃命中率僅47.2%，三分球31投7中，命中率低至22.6%