NBA ／「曼巴精神」接班人？柏金斯稱唐西奇最像布萊恩：誰來防都打爆

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）本季火力全開，不僅場均狂轟38.3分高居聯盟第一，8.1助攻也排名第三。對此，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）認為唐西奇是近年所有年輕球星當中，心態最接近布萊恩（Kobe Bryant）的球員，無論面對什麼等級的防守者，他都毫不畏懼。

柏金斯近日在《Road Trippin'》中談到唐西奇的開季表現，認為這位27歲的斯洛維尼亞球星，不僅擁有頂尖進攻能力，更具備布萊恩那種無所畏懼、充滿信心的比賽心態。

「在我看過的所有年輕球員當中，唐西奇是最接近布萊恩的人。老實說，他在場上根本不在乎隊友怎麼看他。他從來不會覺得有哪一球是自己不敢投、或是投不進的，而且他真的有能力把那些球投進。」

柏金斯更指出，這種心態正是在洛杉磯、充滿壓力的大城市打球，最不可或缺的特質。

「除此之外，你還必須夠有種，才能在洛杉磯這樣的舞台上打出表現，而且完全不在乎外界怎麼看。有些城市就是會帶來非常巨大的壓力，你必須具備那種『我根本不在乎』的態度，而他就是有。」

不僅如此，柏金斯更強調，唐西奇面對任何頂尖防守者都不會退縮，即使是聯盟最出色的防守悍將，也無法讓他失去進攻信心。

「他根本不在乎站在自己面前的是誰。可能是字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、阿德巴約（Bam Adebayo），或是全聯盟最好的側翼防守者，唐西奇照樣會把你打爆。」，「我不認為他的表現短時間內會慢下來。我覺得等到明年3月、4月，我們回頭一看，他的場均得分還是會有34到35分以上。」

不過，柏金斯特並非認為唐西奇的球風與布萊恩完全相同，而是兩人對於比賽的心態極為相似，「我說他是最接近布萊恩的人，不是指球風，而是心態。這是我在所有年輕球員當中看過最接近的。」

唐西奇開季至今場均繳出38.3分、8.1助攻、8籃板及1.9抄截，三分球命中率高達42.7%。