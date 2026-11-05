NBA／波神仍傾向退休、不隨隊 勇士拒當「盤子」付6.5億薪水

據ESPN報導，勇士隊目前未按照每半個月一次的付款周期，給不隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）年薪2000萬美元（約6.5億新台幣）薪資，勇士認定波爾辛吉斯未履行合約規定的球員義務，因此暫停支付薪水。

現年31歲的波爾辛吉斯傾向結束NBA職業生涯，但勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與球隊管理層仍積極尋求交易機會，希望利用他的合約進行操作。

對其他球隊而言，接手波爾辛吉斯到期合約，可能有好處，例如透過交易送走合約年限較長的球員，降低未來薪資負擔，如果勇士願意附上選秀權等資產，可能提高其他球隊接手合約的意願，而勇士也能藉此補強陣容。

勇士內部消息人士表示，球團目前未打算直接宣告波爾辛吉斯合約無效，而是希望保留交易彈性至明年2月11日的交易截止日。聯盟消息人士指出，波爾辛吉斯目前未對球隊停止支付薪資提出異議，NBA球員工會也沒打算介入爭議。

波爾辛吉斯過去2季持續受傷病困擾，今年夏天與勇士簽2年4000萬美元延長合約，其中第2個賽季僅300萬美元保障。新賽季訓練營展開前夕，波爾辛吉斯致電小鄧利維，表明自己將暫時離開球隊，勇士起初給他私人空間，但球團仍期待他返回訓練中心，復原期間與隊友及醫療團隊保持聯繫。

今年10月初，波爾辛吉斯曾與勇士醫療團隊會談，會後勇士宣布波爾辛吉斯將重回球隊，但這樣的安排未持續太久，波爾辛吉斯又離開訓練中心，至今未返回。值得一提的是，勇士雖開季3連敗，但近期拉出一波5連勝，重回競爭行列。