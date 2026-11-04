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NBA／選秀開到「大獎」倫德伯格 勇士老闆承認：我們曾犯錯

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 路透
勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 路透

原本勇士隊本季不被外界看好，但首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）開季表現超乎外界預期，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）也承認過去選秀策略有錯。

倫德伯格開季前8場比賽，場均繳出21.5分、7籃板、3.9助攻，整體投籃命中率高達50%，三分球命中率也達到40%，展現超乎預期的持球進攻及傳球能力。

勇士過去用榜眼籤選下威斯曼（James Wiseman）、第7順位拿庫明加（Jonathan Kuminga），據傳都是老闆拉卡柏偏好的人選，最終都以失敗告終。今年選下倫德伯格前，拉卡柏也被鏡頭捕捉到和總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）激烈溝通的畫面。

拉卡柏近日受訪時坦言：「我們過去確實犯過錯，每個人都會犯錯，我們以前沒有在選秀會做出最正確的選擇，也可能沒有把某些高順位選秀球員培養好。沒關係，你們可以批評，但選秀真的很困難。」

拉卡柏強調：「選秀真的很難，不是每支球隊都能選對人。有些球隊甚至從來沒選對過，但這次我們選對了。」

拉卡柏回憶，選秀會前勇士球團就很看好倫德伯格，並將他視為最希望獲得的球員，「我當時100%相信，這就是我們在選秀會上想要的球員，而且不只我這麼想，我們整個球團都有這樣的共識。當然這屆選秀還有其他非常出色的球員，我們唯一的疑問是：『他能不能一路掉到第11順位？』」

倫德伯格已24歲，是許多球隊不選下他的原因，拉卡柏坦言，「我們過去也都曾犯過同樣的錯，總是看著某些年輕球員，認為他們擁有非常高的成長上限。但這孩子看起來就是一名具有冠軍特質，而且已經準備好上場比賽的球員。」

勇士 Yaxel Lendeborg

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