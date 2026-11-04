NBA／離開唐西奇更開心？西蒙斯點出詹姆斯「重拾笑容」關鍵

41歲的詹姆斯（LeBron James）今年轉戰76人後，不僅開季打出亮眼戰績，場上也頻頻展現笑容。對此，知名球評西蒙斯（Bill Simmons）認為詹姆斯在費城明顯比效力湖人時更加開心，直言他與唐西奇（Luka Doncic）的關係恐怕並不融洽。

西蒙斯在節目中談到詹姆斯轉隊後的變化，認為這位41歲老將似乎重新看見爭冠希望，甚至願意為了球隊需求調整場上定位，「你可以感覺到詹姆斯突然想通了什麼，心想，『天啊，我可能真的還有機會打進總冠軍賽。好吧，要我打一下中鋒也沒問題。』。」

不過相較於爭冠機會，西蒙斯認為詹姆斯與隊友之間的相處關係，才是他轉戰76人後最大的不同，「他看起來真的非常開心，而且顯然與馬克西有著很好的關係。我不認為他和唐西奇的關係很好，我覺得我們可以這麼說。」

「詹姆斯去年整個球季看起來都很痛苦，而且他知道那已經不是他的球隊了。但這次不一樣，他加盟76人時就知道這是馬克西（Tyrese Maxey）的球隊，也清楚自己加入的是什麼樣的環境。」

事實上，詹姆斯與馬克西的好交情早已不是秘密，兩人不僅經常在休賽季一起訓練，詹姆斯先前也曾透露，馬克西是促使自己加盟76人的重要因素之一。