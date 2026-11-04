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NBA／葛里芬後首位明星賽新秀？美媒盛讚倫德伯格：改變勇士前景

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 路透
勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 路透

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）新賽季表現一鳴驚人，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）力挺倫德伯格，成為2011年葛里芬（Blake Griffin）後首位入選明星賽的新秀。

勇士開季3連敗後取得5連勝，本季出賽8場，平均攻下21.5分7.0籃板3.9助攻，整體投籃命中率50%，三分命中率40%。查拉尼亞在節目上談到倫德伯格時直呼，「倫德伯格是真的有實力，他徹底改變勇士本季的前景。我的意思是，他才剛進入NBA，竟然就已經有能力成為球隊的第1進攻選擇。」

「他的表現真的非常有統治力。前幾天我看了那場比賽，當他攻下37分時，我就知道這個孩子已經讓整個金州都開始注意他。」查拉尼亞說。

查拉尼亞認為倫德伯格已達明星賽等級，「他從進入聯盟的第一刻起，就已經打得像一名全明星球員。自從葛里芬後，NBA就再也沒有任何新秀入選明星賽，倫德伯格現在帶領這支球隊的方式，我認為根本沒人能事先預料到。」

葛里芬2011年入選明星賽，是NBA最近一位以新秀身分入選明星賽的球員。自從1985年NBA導入選秀樂透制度以來，只有8名新秀成功入選。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）同樣對倫德伯格的表現給予高度肯定，他強調這名新秀其實還沒完全適應NBA，柯爾表示：「對他而言，現在比賽節奏仍非常快，但因為他的技術實在太好、天賦也太出色，所以即使如此，他還是能在場上完成各種精彩的表現。他未來還會變得更強大。」

勇士 Yaxel Lendeborg

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