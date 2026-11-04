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NBA／剛加盟熱火就想回公鹿？「表弟」卡森斯預言：他根本離不開密爾瓦基
熱火今年透過交易從公鹿換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），然而開季卻僅繳出2勝5敗，排名東區第10的戰績。對此，前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）認為若熱火戰績持續低迷，字母哥不僅可能在球季結束後離隊，甚至有機會重返老東家公鹿。
「百分之百。而且如果他最後回到密爾瓦基，我一點也不會感到意外。不知道為什麼，我的直覺就是這麼告訴我。」卡森斯在《Run It Back》中表示。
「我什麼內幕都不知道，這只是我的直覺。但看看密爾瓦基現在累積的年輕天賦與資產，我確實能想像他回去的可能性。而且我一直覺得，他其實從來沒有真正想離開密爾瓦基。」
截至目前，字母哥開季7場全勤，場均上場31.8分鐘，繳出28.4分、12.3籃板及、5.7助攻、0.9抄截、0.9火鍋，整體投籃命中率高達58.6%。
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