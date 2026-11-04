NBA／季前喊話不想吞T 聯盟取消唐西奇第二次技術犯規

湖人隊昨天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）狂轟42分領軍下，以138：117擊敗熱火隊，今天聯盟還宣布唐西奇第二節末領到的技術犯規取消。

上月開季前，唐西奇曾提到，這季的目標之一就是「不被吹技術犯規」，開季前4場比賽，他也都沒領到任何技術犯規，不過昨天被吹技術犯規後是近3場的第2次，聯盟的決定讓他本賽季的技術犯規總數從兩次減少到一次。

根據NBA規則，一名球員在例行賽累計被判罰16次技術犯規，將被自動禁賽一場，並處以5000美元罰款。唐西奇過去8個賽季就有4個賽季達到禁賽標準，包括上個賽季，因此在3月底和巫師隊的比賽遭禁賽。

目前聯盟技術犯規領先者是勇士隊格林（Draymond Green）、火箭隊史密斯（Jabari Smith Jr.）和黃蜂隊米勒（Brandon Miller）的3次，唐西奇原本和另外10人以2次並列，減少到1次後退出「領先群」。