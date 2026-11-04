聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／季前喊話不想吞T 聯盟取消唐西奇第二次技術犯規
湖人隊昨天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）狂轟42分領軍下，以138：117擊敗熱火隊，今天聯盟還宣布唐西奇第二節末領到的技術犯規取消。
上月開季前，唐西奇曾提到，這季的目標之一就是「不被吹技術犯規」，開季前4場比賽，他也都沒領到任何技術犯規，不過昨天被吹技術犯規後是近3場的第2次，聯盟的決定讓他本賽季的技術犯規總數從兩次減少到一次。
根據NBA規則，一名球員在例行賽累計被判罰16次技術犯規，將被自動禁賽一場，並處以5000美元罰款。唐西奇過去8個賽季就有4個賽季達到禁賽標準，包括上個賽季，因此在3月底和巫師隊的比賽遭禁賽。
目前聯盟技術犯規領先者是勇士隊格林（Draymond Green）、火箭隊史密斯（Jabari Smith Jr.）和黃蜂隊米勒（Brandon Miller）的3次，唐西奇原本和另外10人以2次並列，減少到1次後退出「領先群」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。