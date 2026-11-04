NBA／76人誰是老大？布朗甘願當輔佐角色：是馬克西的球隊

76人隊本季迎來詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）兩大球星加盟，加上原有的安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey），組成星光熠熠的豪華陣容，開季更繳出7勝1敗的佳績。不過，當外界好奇該由誰擔任領袖時，布朗便給出明確答案。

布朗受訪時透露，「馬克西一直都是帶領我們前進的人，百分之百是他。他一直都在這裡，這是他的球隊。他和安比德已經在這裡很長一段時間，所以我們的想法就是去輔助他們。」布朗也坦言仍在適應新球隊的角色，「我還在尋找自己的定位，但毫無疑問，馬克西一直都是帶領我們前進的人。」

值得一提的是，76人在NBA盃開幕戰擊敗衛冕軍尼克隊後，詹姆斯受訪時也對馬克西給予高度評價，「感覺非常棒，充滿能量，也充滿尊重。他贏得了其他球員及隊友的尊敬。對我這個老將來說，我只是希望把自己累積的經驗和知識傳授給他，幫助他每天都能持續進步。我的意思是，他現在已經非常出色了，但我認為他想成為傳奇球員，所以希望我能夠傳承一些東西給他。」

事實上，馬克西也用表現證明自己的價值，開季至今場均攻下29.1分、5.3助攻、4.1籃板及1.8抄截，整體投籃命中率達50.3%，罰球命中率則為83%，成為76人最穩定的進攻火力來源。