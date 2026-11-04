NBA／38歲仍無視「法國怪物」 KD神仙球晃開溫班亞瑪 詹皇嘆：太瘋狂了

現年38歲的火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）已邁入生涯第20個球季，進攻能力卻依舊讓對手難以招架。對此，76人隊球星詹姆斯（LeBron James）在節目中大讚老戰友，直言放眼整個NBA，杜蘭特恐是唯一能夠在馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）前，完成如此高難度投籃的球員。

詹姆斯近日在《Mind the Game》中談到杜蘭特的表現，首先讚嘆他即使年齡增長，依舊保持著驚人的進攻效率，「我知道有一件事從來沒有改變，那就是他的投籃能力和效率。他真的太瘋狂了，效率高得不可思議。」

隨後，詹姆斯特別提到火箭10月24日對陣馬刺的比賽，當時杜蘭特面對身高7呎4吋的溫班亞瑪防守，竟然還能透過一連串運球與假動作，創造出足夠的出手空間，讓詹姆斯留下深刻印象。

「我看到他有一次面對溫班亞馬的進攻，就是湯普森兄弟其中一人完成那記不可思議火鍋的那場比賽。他面對溫班亞馬連續兩次交叉運球，接著做出投籃假動作。溫班亞馬明明就在他面前，但他只是稍微後仰，就直接在對方頭上把球投進。他恐怕是整個聯盟唯一能夠在溫班亞馬面前，完成這種動作的球員。」詹姆斯說。

除了驚嘆杜蘭特的投籃技巧，詹姆斯也分析杜蘭特如何隨著年齡增長調整進攻方式，相較於年輕時經常利用爆發力切入籃下，如今杜蘭特更加依賴投籃、腳步與創造出手空間的能力，持續維持進攻威脅，「他還是有單腳投籃，也有後仰跳投，這些動作其實跟他年輕時非常相似。只是現在他更懂得選擇出手時機，利用運球能力和快速的試探動作，讓防守者稍微往後退一點。」

截至目前，杜蘭特本季前8場出賽，平均上場33.6分鐘，仍繳出場均20.8分、5.3籃板及3.1助攻、1.6火鍋的成績，整體投籃命中率53.1%，三分命中率40.7%，罰球命中率則高達83.6%。