NBA／對塞爾蒂克比「雙中指」 聰明哥揭挑釁內幕：壓抑已久的情緒

火箭隊昨天以109：93擊敗塞爾蒂克隊，開季豪取7勝1敗，更登上西區龍頭。比賽中最具爭議的畫面，卻來自昔日綠衫軍悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart），他在末節連續命中三分球後，竟朝老東家板凳席比出「雙中指」。對此，史馬特賽後親自揭露原因，直言是塞爾蒂克板凳席有人先出言挑釁。

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史馬特此役面對前東家，開賽手感相當低迷，前7次出手全數落空，不過到了決勝節，他終於找回準星，連續投進兩記三分球，幫助火箭將領先優勢擴大至雙位數，史馬特也在進球後情緒相當激動，不僅朝塞爾蒂克板凳席慶祝，更直接舉起雙手比出中指，讓現場球迷與轉播觀眾都相當意外。

賽後被問到這個充滿爭議的慶祝動作，史馬特坦言當下確實累積了不少情緒，而真正讓他爆發的原因，是聽見老東家板凳席有人不斷出言挑釁，「我想那是很多壓抑已久的情緒，加上板凳席有幾個人在講話。我不知道是誰，我只是聽到他們說了些什麼，所以我就回敬了他們。感覺真的很好，整場比賽的能量都很強烈。他們知道我有什麼能耐，而我今晚再次提醒了他們。」

事實上，史馬特曾在2014年至2023年間效力塞爾蒂克長達9個球季，期間憑藉強悍防守與充滿激情的球風，成為綠衫軍的重要精神領袖，更在2021–22年賽季獲選年度最佳防守球員。

史馬特昨日替補出賽20分鐘，全場10投2中，三分球8投2中，繳出8分、4籃板、4助攻及2抄截。