NBA／密錄器曝光！JR史密斯遭捕前聊詹皇 警察氣炸：偷走唐西奇

曾與詹姆斯（LeBron James）在騎士、湖人兩度奪下NBA總冠軍的史密斯（J.R. Smith），今年9月因涉嫌家庭暴力遭警方逮捕，沒想到近日曝光的警方密錄器畫面，竟出現令人意外的插曲。當時員警在確認逮捕令期間，與史密斯聊起NBA生涯，讓一場原本嚴肅的執法過程，意外變成球迷對2025年震撼交易的抱怨大會。

根據《California Post》取得的警方密錄器畫面，這起事件發生於9月29日，當時德州羅伊斯市（Royse City）警方透過車牌辨識系統，發現史密斯可能涉及尚未執行的逮捕令，因此將他攔下，並要求他走出車輛，以便進一步確認身分與相關資訊。

然而，在等待確認逮捕令的過程中，員警意外認出眼前這名男子曾是NBA球員，雙方隨即聊起籃球。史密斯向警方介紹自己的職業生涯，提到曾效力尼克、騎士及湖人等球隊，並表示自己已在2020年結束NBA生涯。

其中一名員警好奇詢問，史密斯職業生涯是否曾拿過總冠軍戒指，史密斯隨即回答：「兩枚。」接著員警追問：「所以你有跟厄文（Kyrie Irving）一起拿過冠軍戒指？」，史密斯則補充：「厄文和詹姆斯。」

沒想到一聽到詹姆斯的名字，這名員警態度立刻出現變化，甚至直接將他形容為「那個不能提名字的人」，讓史密斯好奇反問，「你不喜歡他嗎？」

員警隨即抱怨，「他把唐西奇從我們身邊偷走了！他把唐西奇偷走了！這一切都是他搞的！我現在還在生氣，真的還在生氣。」，一旁另一名員警也加入話題，「沒有人對那筆交易感到開心。」

員警指的是，2025年2月震撼NBA的交易案，當時獨行俠隊將當家球星唐西奇送往湖人，換回戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）及選秀權，讓不少達拉斯球迷難以接受。

史密斯於9月29日遭逮捕後，隔日以5000美元保釋金獲釋。對此，他的律師摩爾（Justin A. Moore）表示，史密斯希望案件能夠盡快獲得解決，也對司法程序有充分信心，並強調當事人在法律上仍享有無罪推定，呼籲外界尊重所有相關人士的隱私，史密斯也預計於12月再次出庭。