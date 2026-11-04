NBA／ 想當湖人唯一主角？提格爆料唐西奇早盼詹皇離開：終於能為所欲為

隨著詹姆斯（LeBron James）轉隊76人隊後，唐西奇（Luka Doncic）也正式扛起領軍湖人隊重任，開季繳出6勝2敗的佳績，數據甚至迎來全面爆發。不過，前NBA球員提格（Jeff Teague）近日卻語出驚人，直言唐西奇早就等不及詹姆斯離開，因為如今的他終於能隨心所欲地主導球隊。

提格在《520 in the Morning》中談到唐西奇本季的火燙表現，認為他已逐漸證明爭奪MVP的實力，而詹姆斯的離開，正是讓他獲得更大發揮空間的因素，「我在球季開始前就告訴過你們，誰會是我的MVP，而他現在正證明我是對的。他早就等不及詹姆斯離開了。現在我想做什麼就做什麼！他們根本就是把達拉斯搬到洛杉磯。」

提格也特別點名湖人休賽季的補強，強調自己早就看好這支球隊的競爭力。「我早就告訴你們凱斯勒（Walker Kessler）很出色了。當我說這支球隊被低估時，你們還覺得我是傻瓜。」

事實上，唐西奇確實在開季展現驚人火力，昨日面對熱火隊全場24投14中，包含6顆三分球，狂轟42分、13助攻及2抄截，率領湖人以138：117大勝，生涯單場40分場次更追平名人堂球星威斯特（Jerry West）的紀錄，甚至暫居聯盟得分王。