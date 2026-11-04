快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／ 想當湖人唯一主角？提格爆料唐西奇早盼詹皇離開：終於能為所欲為

聯合新聞網／ 綜合報導
提格直言唐西奇早就等不及詹姆斯離開，因為如今的他終於能隨心所欲地主導球隊。 美聯社
提格直言唐西奇早就等不及詹姆斯離開，因為如今的他終於能隨心所欲地主導球隊。 美聯社

隨著詹姆斯LeBron James）轉隊76人隊後，唐西奇Luka Doncic）也正式扛起領軍湖人隊重任，開季繳出6勝2敗的佳績，數據甚至迎來全面爆發。不過，前NBA球員提格（Jeff Teague）近日卻語出驚人，直言唐西奇早就等不及詹姆斯離開，因為如今的他終於能隨心所欲地主導球隊。

提格在《520 in the Morning》中談到唐西奇本季的火燙表現，認為他已逐漸證明爭奪MVP的實力，而詹姆斯的離開，正是讓他獲得更大發揮空間的因素，「我在球季開始前就告訴過你們，誰會是我的MVP，而他現在正證明我是對的。他早就等不及詹姆斯離開了。現在我想做什麼就做什麼！他們根本就是把達拉斯搬到洛杉磯。」

提格也特別點名湖人休賽季的補強，強調自己早就看好這支球隊的競爭力。「我早就告訴你們凱斯勒（Walker Kessler）很出色了。當我說這支球隊被低估時，你們還覺得我是傻瓜。」

事實上，唐西奇確實在開季展現驚人火力，昨日面對熱火隊全場24投14中，包含6顆三分球，狂轟42分、13助攻及2抄截，率領湖人以138：117大勝，生涯單場40分場次更追平名人堂球星威斯特（Jerry West）的紀錄，甚至暫居聯盟得分王。

NBA 唐西奇 詹姆斯 LeBron James 76人 Luka Doncic 湖人 Jeff Teague

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／ 想當湖人唯一主角？提格爆料唐西奇早盼詹皇離開：終於能為所欲為

隨著詹姆斯（LeBron James）轉隊76人後，唐西奇（Luka Doncic）也正式扛起領軍湖人重任，開季繳出6勝2敗的佳績，數據甚至迎來全面爆發。不過，前NBA球員提格（Jeff Teague）近日卻語出驚人，直言唐西奇早就等不及詹姆斯離開，因為如今的他終於能隨心所欲地主導球隊。

NBA／密錄器曝光！JR史密斯遭捕前聊詹皇 警察氣炸：偷走唐西奇

曾與詹姆斯（LeBron James）在騎士、湖人兩度奪下NBA總冠軍的史密斯（J.R. Smith），今年9月因涉嫌家庭暴力遭警方逮捕，沒想到近日曝光的警方密錄器畫面，竟出現令人意外的插曲。當時員警在確認逮捕令期間，與史密斯聊起NBA生涯，讓一場原本嚴肅的執法過程，意外變成球迷對2025年震撼交易的抱怨大會。

NBA／對勇士毫無貢獻！柏金斯怒轟格林是累贅 柯瑞也被當「護航仔」

勇士昨日在最多落後17分的情況下，靠著柯瑞（Stephen Curry）狂轟34分，最終以116：113逆轉太陽，豪取5連勝。不過，勇士前鋒格林（Draymond Green）卻在第三節與對手爆發衝突遭到驅逐，全場僅留下4分、4籃板、2助攻及1抄截。對此，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）公開砲轟，認為格林本季對勇士毫無貢獻，直言他「帶來的負擔比幫助還多」。

NBA／38歲仍無視「法國怪物」 KD神仙球晃開溫班亞瑪 詹皇嘆：太瘋狂了

現年38歲的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）已邁入生涯第20個球季，進攻能力卻依舊讓對手難以招架。對此，76人球星詹姆斯（LeBron James）在節目中大讚老戰友，直言放眼整個NBA，杜蘭特恐是唯一能夠在馬刺「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）前，完成如此高難度投籃的球員。

NBA／對塞爾蒂克比「雙中指」 聰明哥揭挑釁內幕：壓抑已久的情緒

火箭昨日不僅以109：93擊敗塞爾蒂克，開季豪取7勝1敗，更登上西區龍頭。不過，比賽中最具爭議的畫面，卻來自昔日綠衫軍悍將「聰明哥」史馬特，他在末節連續命中三分球後，竟朝老東家板凳席比出「雙中指」。對此，史馬特賽後親自揭露原因，直言是塞爾蒂克板凳席有人先出言挑釁。

NBA／唐西奇飆分秀太狂 希臘怪物都折服：史上最佳得分手之一

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）上季奪下聯盟得分王，本季持續展現進攻爆發力，昨天「背靠背」碰熱火隊再轟下40分，締造近5戰有4場得分至少40分紀錄，連對手「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都讚唐西奇的得分能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。