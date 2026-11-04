NBA／對勇士毫無貢獻！柏金斯怒轟格林是累贅 柯瑞也被當「護航仔」

勇士隊昨日在最多落後17分的情況下，靠著柯瑞（Stephen Curry）狂轟34分，最終以116：113逆轉太陽隊，豪取5連勝。不過勇士前鋒格林（Draymond Green）第三節與對手爆發衝突遭到驅逐，全場僅留下4分、4籃板、2助攻及1抄截。對此，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）公開砲轟，認為格林本季對勇士毫無貢獻，直言他「帶來的負擔比幫助還多」。

這起衝突發生在第三節，當時格林在禁區與太陽中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）發生肢體碰撞，倒地後起身將對方摔向地板，引發布魯克斯（Dillon Brooks）上前理論，雙方隨即爆發衝突，格林更抓住布魯克斯靠近頸部的球衣，最終遭裁判連續吹判2次技術犯規，直接驅逐出場。

柏金斯在《First Take》中質疑格林對勇士的實際貢獻，認為外界每次討論格林，焦點總是落在衝突與爭議，而不是他的籃球表現，「上一次我們討論格林，是在談他的籃球表現，而不是打架，究竟是什麼時候？到了某個階段，他必須在球場上拿出實際表現。看看他本季開季至今的表現，格林幾乎毫無存在感，他根本沒有替勇士做出任何貢獻。對我來說，他帶來的負擔已經大於幫助。」

然而當柯瑞談到格林遭驅逐的插曲時，不僅沒有責怪隊友，反而認為這件事激勵了全隊的鬥志，「他點燃了我們所有人的鬥志，我們必須做出回應，很高興我們做到了。」

對此，柏金斯進一步表示，「當你看著柯瑞的表情，你就會知道，他永遠都會保護格林，因為他們之間有著兄弟般的情誼。」

值得注意的是，格林本季出賽6場，場均僅繳出3.2分、5籃板、6.3助攻，投籃命中率38.9%，相較上季場均8.4分、5.5籃板、5.5助攻，得分大幅下滑5.2分，投籃命中率也從41.8%下降至38.9%，不過助攻數有所提升。