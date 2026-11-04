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NBA／雷霆傷兵潮不簽阿巴吉 改簽季前加入勇士的側翼泰瑞
雷霆隊本季遭遇嚴重傷兵潮，今天宣布與24歲側翼泰瑞（Dalen Terry）達成協議，簽下2年合約，增添陣容深度。
雷霆主力威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace），霍姆葛倫（Chet Holmgren）、卡盧索（Alex Caruso）接連受傷，原本傳出要簽下26歲側翼阿巴吉（Ochai Agbaji）填補陣容，結果最終改簽效力勇士隊發展聯盟球隊的泰瑞。
泰瑞2022年選秀第18順位被公牛隊選中，生涯前4年效力公牛，之後被交易到76人隊，生涯218場比賽，場均得到3.5分1.7籃板1.2次助攻0.5次抄截。
泰瑞季前與勇士簽訓練營合約，最終未留在正式球員名單，開季後轉戰勇士發展聯盟球隊，如今獲得加入雷霆的機會。
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