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NBA／雷納德膝傷療程結束 最快下周回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社

兩度獲得總冠軍賽MVP的暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard），新賽季只打兩場比賽就成傷兵，不過暴龍隊球團今天宣布，雷納德已經完成左膝腫脹的治療，並將在多倫多主場重返賽場，代表雷納德有望下周回歸。

暴龍目前正在客場4連戰旅程中，今天出戰金塊隊、7日打完公鹿隊後，10日將回到主場迎戰灰熊隊，12日同樣在主場碰塞爾蒂克隊。暴龍球團表示，將在下周公布雷納德的恢復進展，代表最早可以復出的比賽將是12日和「綠衫軍」的對決。

35歲的雷納德開季前兩戰助隊打下連勝後，就因左膝腫脹問題休兵；上月一次MRI檢查顯示他沒結構性損傷。雷納德過去的傷病史是右膝，動過多次手術治療半月板和前十字韌帶。

雷納德是暴龍2019年奪下隊史總冠的總冠軍賽MVP，接續就轉戰快艇隊6個賽季，今年才透過交易重返暴龍，並同意簽下2年1.15億美元的頂薪合約。

回到多倫多的第一個賽季，雷納德開季前兩戰場均成績是19.5分、7.5籃板和3.5抄截；他缺席後的5場比賽，暴龍戰績是3勝2敗。

雷納德 NBA 暴龍

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