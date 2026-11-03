NBA／贏球還被找麻煩？杜蘭特出手太少遭追問 賽後怒嗆記者：為何針對我

火箭今日以109：93擊敗塞爾蒂克，不僅開季取得7勝1敗，還成功登上西區龍頭。不過，38歲球星杜蘭特（Kevin Durant）賽後卻與記者爆發爭論，原因是他全場僅出手6次並攻下12分，從而被記者追問出手次數為何之少，讓杜蘭特當場反問，「我們贏球了，為什麼你只針對我？」

杜蘭特此役出賽33分鐘，全場6投5中，繳出12分、3籃板、3助攻，以83.3%的投籃命中率展現驚人效率，加上森根（Alperen Sengun）攻下26分、10助攻及7籃板的準大三元表現，最終火箭以16分之差擊敗綠衫軍，終結對手5連勝。

然而，賽後記者會上，有記者特別針對杜蘭特出手次數偏低的情況提問，沒想到卻引起他的不滿。

「我們贏球了，為什麼你只針對我？史密斯（Jabari Smith Jr.）上一場拿了30分，今晚只有14分，你會去問他為什麼得分有這麼大的變化嗎？」

「你整場都只在看我嗎？你是不是有一台攝影機專門拍我？我們可是贏下這場籃球比賽了。只要我踏上球場，對手就會包夾我，或是把防守注意力轉移到我身上，即使我沒有拿球也是如此。我不需要出手，也不需要運球，光是站在場上，就能讓對方防守做出反應，而我的隊友正在利用這一點。」杜蘭特補充道。

儘管記者隨後澄清，自己的問題並非要批評杜蘭特的表現，但杜蘭特仍不買單並回應，「不，你就是在批評。」

值得注意的是，這已經是杜蘭特本季第3場出手次數不到10次的比賽。本季開季前7場，他平均每場僅出手13.1次，場均仍能繳出22分、5.6籃板及3.3助攻，整體投籃命中率達51.1%，三分球命中率也有40.7%。