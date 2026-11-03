NBA／勇士暌違1年多5連勝！柯瑞談格林被驅逐：必須支持兄弟

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）今天轟下34分，幫助勇士克服17分落後，以116：113擊敗太陽。柯瑞賽後將贏球功勞歸給格林（Draymond Green），認為格林提前離場激起全隊強烈的求勝意志。

格林第三節放倒太陽中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach），還和布魯克斯（Dillon Brooks）起衝突，連吞2次技術犯規被驅逐，不過少了格林的勇士打得更好。柯瑞賽後受訪時表示，「我們都知道格林能為球隊帶來什麼，他成功激起大家的鬥志，讓我們做出回應。」

柯瑞接著說：「當他離開球場後，剩下的人就必須挺身而出，填補他的空缺，繼續用強硬的態度打出充滿競爭力的籃球。」

柯瑞與格林昨天都輪休，其他勇士球員則是連2天出賽，面臨體能考驗；反觀太陽賽前已獲得好幾天休息時間，勇士最終仍完成逆轉，柯瑞強調，「這是好幾個因素結合在一起的結果。當格林為了保護我們而挺身而出時，我們當然也必須支持自己的兄弟。」

勇士開季3連敗後，取得5連勝，值得一提的是，勇士上季從未5連勝。上一次5連勝是在2024-25賽季的2025年3月29日至4月5日。