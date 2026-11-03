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NBA／「苦命」也能出頭天！灰狼教頭盛讚昔日勇士棄將：球隊沒他不行

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼總教練讚賞庫明加扮演「完美的角色」，強調團隊無法失去他的重要性。 美聯社
灰狼總教練讚賞庫明加扮演「完美的角色」，強調團隊無法失去他的重要性。 美聯社

昔日勇士新星庫明加Jonathan Kuminga）轉戰灰狼後，逐漸找到適合的球場定位，儘管今日攻下8分，卻繳出10籃板、4火鍋的亮眼防守數據，幫助球隊以112：100擊敗公鹿，讓總教練芬奇（Chris Finch）讚賞他正扮演「完美的角色」，強調團隊無法失去他的重要性。

芬奇賽後特別點名庫明加的表現，指出球隊第二節一度陷入籃板劣勢，當時庫明加主動加強爭搶，成功替球隊穩住局面。

「當我們在第二節陷入籃板困境時，他主動積極追逐每一顆球，這對我們非常重要。他持續扮演著完美的角色。他真的讓一切順其自然。現在球隊缺少一些人手，我也必須想辦法替他創造更多有利的進攻機會，但他幾乎完成了所有我們需要他做的事情，而且總是在正確的時間做到。」

「現在如果沒有他，我們肯定會陷入困境。」芬奇強調。

庫明加過去以優異的身體素質、持球突破及自主進攻能力聞名，不過加盟灰狼後，球隊不再需要他大量持球進攻，而是希望他能在防守端提供貢獻，並透過積極爭搶籃板、跑動及底角外線投射，扮演更加全面的角色球員。

今日面對公鹿，庫明加全場出賽32分鐘，8投3中，包含三分球4投2中，繳出8分、10籃板、3助攻及4阻攻，正負值達到+15，本季前8場比賽，甚至在三分線外合計32投15中，命中率高達46.9%，相較過往切入突破為主，已逐漸成為灰狼可靠的外線火力。

NBA 灰狼 庫明加 勇士 Jonathan Kuminga

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