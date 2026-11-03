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NBA／格林被驅逐後勇士順起來！奈及利亞中鋒：衝突都是假強硬

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）和太陽格林（Jalen Green）搶球。 路透
勇士隊奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）和太陽格林（Jalen Green）搶球。 路透

勇士隊老將格林Draymond Green）被驅逐出場，奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）把握機會，上場23分鐘攻下19分8籃板，幫助勇士以116：113擊敗太陽隊，收下5連勝。貝西賽後談到肢體衝突，直言許多球員在場上只是「假裝強硬」。

第三節勇士格林放倒太陽中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach），隨後又和太陽布魯克斯（Dillon Brooks）發生肢體衝突，勇士格林一口氣領到2次技術犯規遭驅逐出場。格林退場後柯瑞Stephen Curry）單節狂砍18分，比賽後段更是壓制太陽奪下勝利。

貝西也在第四節和太陽格林（Jalen Green）有衝突，但裁判只給偷推人的太陽布里吉斯（Miles Bridges）技術犯規。

對於這兩起衝突，貝西表示：「我打球一向很拚，也永遠挺自己的隊友，但場上發生這種事時，還是必須保持冷靜，真的要沉住氣。必須繼續專注在比賽上，不讓這些事影響自己，甚至讓自己離開比賽。有時，這些根本就是假裝強硬而已。」

貝西接著強調，「這些全都是假裝強硬，兄弟，全都是假裝強硬！根本都是裝出來的！到了球場外根本不敢做這些事，說穿了，全都是假裝強硬而已！」

貝西也談到與勇士一哥柯瑞打球的樂趣，「每次我幫柯瑞掩護後，都覺得自己根本完全沒人守，空檔大到不行！」貝西笑說，「跟他一起打球真的太有趣了！真的很好玩，我超愛這種感覺！」

勇士 太陽 Draymond Green 格林 柯瑞 Stephen Curry

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