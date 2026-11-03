NBA／超越「阿舍哥」！灰狼小鮑爾千顆三分球創史上最快紀錄

原本因右手腕挫傷被列為出賽存疑的灰狼主控小鮑爾（LaMelo Ball），最終還是確定上陣，並且在開賽後迅速進入狀況，包辦灰狼全隊前17分中的13分，全場攻下本季新高34分，搭配全隊6人得分雙位數，灰狼在主場以112：100擊敗公鹿。

小鮑爾單是在上半場就攻下24分，追平個人本季先前的單場最高得分紀錄；此外，他整場比賽三分球13投6中，生涯僅用311場比賽就累積投進1000記三分球，成為聯盟史上最快達成這項里程碑的球員。原先紀錄是「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）創下的343場。

除了小鮑爾的34分，多森姆（Ayo Dosunmu）也貢獻19分、12籃板，籃板數創個人本季新高，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）拿下13分，戈貝爾（Rudy Gobert）10分10籃板。

灰狼首節曾以29：18取得11分優勢，但公鹿隨後逐漸縮小差距，讓比賽重新陷入拉鋸。直到第四節開始，灰狼才重新掌握局面。麥克丹尼爾斯率先攻下6分，帶動球隊打出11：3攻勢，將領先擴大至91：79，這也是灰狼自首節結束後，首度重新取得雙位數領先。隨後小鮑爾投進個人第6記三分球，灰狼領先差距擴大到15分，奠定勝基。

公鹿方面，赫洛（Tyler Herro）攻下全隊最高21分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）19分，格林（AJ Green）與透納（Myles Turner）各拿13分。今年首輪第10順位新秀伯瑞斯（Brayden Burries）迎來生涯首次先發，但15投僅4中，拿下9分，未能有效提升球隊進攻效率。

公鹿全場投籃命中率僅38.4%，創下本季最差紀錄，開季7場比賽已經吞下6敗。值得注意的是，公鹿先前5場敗仗，每場至少讓對手攻下127分，這次終於將失分壓低至112分，卻仍無法終止連敗低潮。

灰狼依然面臨後場傷兵問題，愛德華因接受膝蓋手術，預計還需要數個月才能復出，另一名後衛夏農（Terrence Shannon Jr.）也因左臀挫傷缺席。