NBA／教小孩喝醉打球？美媒老闆痛批詹姆斯「喝酒特權」：換別人早被送去戒酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

41歲的76人球星詹姆斯（LeBron James）在今日7以126：107擊敗公牛的比賽中，因救球不慎撞翻場邊球迷的紅酒，並喝了一口才返回球場。對此，美國知名體育媒體《Barstool Sports》創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）公開砲轟，認為這樣的行為恐對年輕球迷帶來不良示範。

「如果今天是其他人這麼做，早就被送去匿名戒酒會（AA）了，但因為他是詹姆斯，《SportsCenter》大概還會為此做一小時的特別報導。」波特諾伊諷刺道。

「誰還在乎這會給孩子們帶來什麼樣的示範？難道要讓他們以為，運動時必須先喝醉才行嗎？」

波特諾伊認為，一般人在工作期間飲酒通常難以被接受，因此即使詹姆斯是在比賽中與球迷互動，也不應該因為明星身分而受到不同標準的對待。

事實上，詹姆斯賽後也以輕鬆態度解釋，自己只是想知道灑在手臂上的紅酒究竟有多好喝，並笑稱味道「還可以」，並坦言，NBA球季相當漫長，即使必須全神貫注投入比賽，仍需要在過程中尋找樂趣，尤其到了職業生涯現階段，更懂得珍惜與球迷互動的每個時刻。

詹姆斯此役繳出15分、9助攻及7籃板，幫助76人擊敗公牛。儘管球隊成功收下勝利，這段意外的「場邊品酒秀」卻持續延燒。