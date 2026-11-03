NBA／球場上「酒駕」畫面曝光？詹姆斯撞翻球迷紅酒順口品嚐

將年滿42歲的NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James），本季轉戰76人後依舊樂在其中，不僅在今日以126：107擊敗公牛的比賽中，]在進算加罰後開心跳舞，與馬克西（Tyrese Maxey）一同慶祝，更為了救球不慎衝進觀眾席，撞翻一名球迷手中的紅酒，並拿起杯子喝了一口才返回球場，逗趣畫面不僅迅速在社群媒體瘋傳，賽後更當起「品酒師」，笑稱味道還可以。

這起插曲發生在第三節，當時76人握有11分領先，詹姆斯為了追逐馬克西一記長傳，一路衝向底線附近的觀眾席，然而卻減速時不慎撞上一名手持紅酒的球迷，導致杯中飲品灑出。

然而，詹姆斯並未立即返回場上，而是先向球迷致歉，接著拿起對方的杯子喝了一口，才趕緊回到球場繼續防守，突如其來的舉動也讓現場球迷笑成一片。

賽後詹姆斯親自解釋這段意外插曲，「我把他的紅酒灑出來了，我撞到他，灑了他的酒，所以我想知道，這杯酒究竟值不值得灑在我的手臂上，以及味道到底有多好。結果還可以。」

「對我來說，尤其是在我職業生涯的這個階段，我更要珍惜每一個瞬間，哪怕是微小的瞬間這是一場漫長的馬拉松，如果你無法在過程中找到樂趣，即使你很投入、很專注，仍然會感到疲憊。」

「這些球迷一直都很支持我們，我們也希望透過努力打球、用正確的方式比賽，以及展現精彩的表演回報他們。」

根據《ESPN》記者瑞姆（Kris Rhim）報導，遭詹姆斯撞上的球迷是76人長期季票持有者克萊蒙斯（Troy Clemons）。對於這起意外，他不僅沒有生氣，反而相當開心能與詹姆斯近距離互動，並表示很高興這位傳奇球星能夠加盟費城。

值得一提的是，詹姆斯對紅酒的喜愛早已不是秘密，過去他便透露有每天喝一杯葡萄酒的習慣。至於被詹姆斯喝過的杯子，克萊蒙斯並沒有特別留下紀念，而是丟進垃圾桶，重新買了一杯飲料。