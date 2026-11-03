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NBA／阿夫迪亞末節發威逆轉金塊 拓荒者迎開季客場4連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
阿夫迪亞末節攻下9分，率拓荒者逆轉金塊。 美聯社
阿夫迪亞末節攻下9分，率拓荒者逆轉金塊。 美聯社

本場賽事

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拓荒者作客面對狀態欠佳的金塊，阿夫迪亞（Deni Avdija）攻下全隊最高28分，其中9分集中在第四節，加上哈勒戴（Jrue Holiday）替補出賽繳出17分10助攻8籃板接近大三元的全面表現，最終以118：110逆轉擊敗金塊。

拓荒者在主場擊敗太陽後，隨即展開7場比賽有6場必須作客的艱難賽程，但球隊展現出色的適應能力，開季至今4場客場比賽全數獲勝。

年輕中鋒克林根（Donovan Clingan）貢獻17分、18籃板，里拉德（Damian Lillard）攻下20分。

金塊陣中主力後衛穆雷（Jamal Murray）狂轟35分6助攻5籃板，約柯奇（Nikola Jokic）則拿下26分9籃板8助攻，距離生涯第201次大三元僅差一步。

金塊在比賽前半段占據主動權，反觀拓荒者一直到開賽約32分鐘後才首次取得領先；不過，金塊隨後重新取得領先，帶著2分優勢進入第四節。

拓荒者第四節初打出9：2攻勢，一口氣翻轉戰局，取得6分領先。阿夫迪亞持續在進攻端發揮作用，哈勒戴也在外線提供火力支援，拓荒者逐漸掌握比賽主導權。穆雷隨後挺身而出，利用三分球將比分追近至107：110，讓原本逐漸拉開的差距再次縮小至僅剩3分。

眼看金塊準備發動最後反撲，拓荒者前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）在終場前1分09秒命中關鍵三分球，成為鎖定勝局的重要一擊。

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