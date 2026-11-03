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NBA／格林動手摔人被驅逐 柯瑞飆34分驚險射太陽奪5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞休兵一場後回歸，攻下34分率勇士逆轉勝太陽。 路透通訊社
柯瑞休兵一場後回歸，攻下34分率勇士逆轉勝太陽。 路透通訊社

本場賽事

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勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）休息一場再上陣，今天面對太陽隊砍下34分、7助攻和6籃板，儘管連續罰球命中紀錄在最後5秒告終，仍率勇士以116：113驚險擊敗太陽隊，開季3連敗後拉出5連勝。

這場比賽比分拉鋸外哨聲也不斷，全場出現3次技術犯規，勇士防守悍將格林（Draymond Green）第三節才打2分鐘就和太陽的南蘇丹籍中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）發生衝突，先領到技術犯規；太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）接續加入戰局，最終格林和和布魯克斯都被吹技術犯規，格林因此被驅逐出場，本季第一次、生涯第31次。

勇士少了防守大將，太陽主力布克（Devin Booker）也沒能待到最後，他最後58秒被吹進攻犯規，累積6次犯規出場，沒能助隊追趕比分；太陽讀秒階段一度追到1分差，但柯瑞最後4罰3中，仍為勇士守護勝利。

第一節勇士還陷入19：31落後，但第三節轟下42分扭轉戰局，除柯瑞飆分，後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也貢獻21分，替補中鋒奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）繳出生涯新高19分，都是5連勝功臣。

太陽以布克26分最高，布里吉斯（Miles Bridges）21分，布魯克斯18分、8籃板。

NBA 柯瑞 太陽

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