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NBA／痛失總冠軍仍難忘！溫班亞瑪談上季G4遭逆轉是生涯「最心碎」一戰

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺溫班亞瑪坦言總冠軍G4，至今仍是職業生涯最「心碎的」一刻。 美聯社
馬刺溫班亞瑪坦言總冠軍G4，至今仍是職業生涯最「心碎的」一刻。 美聯社

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上季率隊闖進NBA總冠軍賽，卻以1勝4敗不敵尼克，其中第4戰更在最多領先29分的情況下，慘遭對手以107：106逆轉，寫下總冠軍賽史上最大逆轉紀錄。對此，溫班亞瑪坦言，這場失利至今仍讓他難以釋懷，更直言是職業生涯最「心碎的」一刻。

現年22歲的溫班亞瑪接受《60 Minutes》訪問時，被問到上季季後賽有哪些比賽至今仍會反覆回想，「我想有2場，應該說有3場，對雷霆的西區冠軍賽第1戰、第7戰，以及在紐約的第4戰。因為那是我職業生涯至今，最令人心碎的時刻。」

回顧6月10日總冠軍賽第4戰，馬刺上半場便取得76：49的27分領先，第三節更一度將優勢擴大至29分，眼看有望將系列賽扳成2勝2敗，沒想到尼克末節卻在布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）帶領下展開猛烈反撲，阿努諾比更在比賽剩餘1.2秒時成功補籃，幫助尼克完成總冠軍賽史上最大逆轉。

這場失利不僅讓馬刺從有機會將系列賽扳成2勝2敗，變成1勝3敗絕境，最終尼克也在第5戰以94：90擊敗馬刺，以4勝1敗奪下睽違53年的總冠軍。

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