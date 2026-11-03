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NBA／康寧漢創史上首見數據 活塞主帥：見過最出色的領袖

聯合新聞網／ 綜合報導
康寧漢。 路透
康寧漢。 路透

本場賽事

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活塞隊今天在客場以124：91輕取黃蜂隊，活塞一哥康寧漢Cade Cunningham）成為史上首位上場不到30分鐘，就至少拿下30分5籃板5助攻5抄截的控球後衛，活塞本季6勝1敗，暫居東區第2。

活塞上季奪下東區第1，雖休賽季與杜倫（Jalen Duren）合約談判一度陷入僵局，最終仍留下杜倫。近期杜倫因右大腿筋拉傷連續缺陣3場，今天比賽康寧漢持續單核帶隊，三節打完就領先23分。康寧漢末節沒有上場，活塞就領先超過30分，提前進入垃圾時間。

康寧漢全場只打26分39秒，20投13中，三分球7中4，罰球4中3，得到33分7助攻5籃板5抄截，成為史上首位上場不到30分鐘，就至少拿下30分5籃板5助攻5抄截的控球後衛。

活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後對康寧漢的表現給予高度肯定，「他為整場比賽奠定基調，知道什麼時候該挺身而出、踩下油門，他在下半場確實做到，帶領球隊掌握比賽局勢。」

「他是我見過最出色的領袖之一，他知道如何選擇最適當的時機發力，而且能帶動隊友一起提升表現，這種能力真的非常特別。」比克斯塔夫說。

活塞 黃蜂 康寧漢 Cade Cunningham

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