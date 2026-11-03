NBA／尼克末節25比5猛攻轟垮籃網 紐約內戰豪取15連勝

開季以來狀態呈現劇烈起伏的紐約尼克，今天面對同城的籃網，前三節打完仍落後4分，卻在第四節開局打出驚人的25：5攻勢，一口氣扭轉戰局，最終以103：90獲勝。雖然過程不輕鬆，但尼克還是取得近4場比賽的第3勝，更將對籃網的連勝紀錄推進至15場，延續近年在紐約內戰中的絕對優勢。

替補射手沙米特（Landry Shamet）此役挺身而出，三分球6投4中攻下本季新高22分。布朗森（Jalen Brunson）19分，阿努諾比（OG Anunoby）拿下18分，唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出11分、16籃板的雙十表現，其中11分全部集中在下半場。

籃網前一天才在客場擊敗溜馬，拿下開季首勝，這次挑戰尼克也展現強烈求勝企圖。曾效力尼克的藍道（Julius Randle）面對老東家繳出21分、11籃板的雙十成績，波特（Michael Porter Jr.）貢獻18分，二年級後衛特勞雷（Nolan Traore）則有17分進帳。

在藍道領軍之下，籃網前三節持續與尼克抗衡，甚至以79：75取得4分領先，眼看有機會終結將近4年不曾擊敗尼克的尷尬紀錄。然而，進入決勝第四節，場上局勢突然出現劇烈變化。

尼克先由哈特（Josh Hart）投進三分球揭開進攻序幕，接著阿努諾比連續命中2記三分球，迅速帶領球隊反超比分；儘管藍道隨後替籃網追回2分，但尼克攻勢並未停歇，接著再打出7：0攻勢，克拉克森（Jordan Clarkson）外線得手，尼克已將領先擴大至91：81。

特勞雷雖然立即以三分球回應，試圖替籃網穩住局面，但尼克再度發動9：0攻勢，最後由佐蒙德（Andre Drummond）補刀，將比分改寫為100：84，徹底粉碎籃網逆轉希望。相較於尼克的火力全開，籃網末節進攻完全熄火，單節僅拿下11分。

據統計，籃網上一次擊敗尼克，已經要追溯到2023年1月28日，當時杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）仍效力籃網，在兩位球星的帶領下，曾經對尼克打出9連勝。

不過，隨著杜蘭特與厄文相繼被交易離隊，籃網也陷入長期重建狀態，紐約內戰的局勢徹底逆轉，尼克至今已經連續15次擊敗籃網。

上季尼克在主場面對籃網，曾分別以134：98及120：66大勝，其中54分差距還寫下尼克隊史最大勝分差紀錄。