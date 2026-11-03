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NBA／得分王太猛！唐西奇背靠背仍砍40+率湖人滅熱火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇背靠背轟下42分，率湖人138比117痛宰熱火。 路透
唐西奇背靠背轟下42分，率湖人138比117痛宰熱火。 路透

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昨天狂轟45分的湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic），今天對熱火隊再度演出飆分秀，第一節就攻下16分，全場繳出42分、13助攻和7籃板的全方位數據，助隊提前拉開領先，最終寫下138：117大勝。

「背靠背」攻下超過40分的唐西奇，上季獲得聯盟得分王，本季持續展現進攻火力，已經連續5場得分37分以上，5場平均得分是誇張的43.4分；今天他24投14中，包括15投6中的三分球，生涯在湖人得分破40分場次累積到第22場。

唐西奇的後場好搭檔里夫斯（Austin Reaves）今天也有27分演出，中鋒凱斯勒（Walker Kessler ）貢獻15分、15籃板。

本季轉戰熱火的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）今天也有30分、12籃板、7助攻的全方位表現，湯普森（Klay Thompson）貢獻19分，但團隊沒能擋下唐西奇，苦吞開季7場比賽的第5敗。

唐西奇第一節就有16分、5助攻和4籃板演出，上半場已經累積24分；下半場唐西奇持續累積得分，第四節的三分球大空檔破網讓他得分突破40分。湖人早早拉開領先，最後時間走馬換將，布朗尼（Bronny James）也把握機會攻下2分，獲得球迷熱烈掌聲。

熱火 唐西奇 NBA

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