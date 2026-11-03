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NBA／溫班亞瑪進攻低迷無礙 馬刺7人得分上雙痛宰爵士奪5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波攻下全隊最高17分。 法新社
哈波攻下全隊最高17分。 法新社

甫獲選上周最佳球員的馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對爵士的進攻火力不如前幾場猛烈，但球隊靠著7人得分達雙位數的均衡發揮，加上第三節一波強力攻勢拉開差距，最終以119：97輕取對手，收下5連勝的同時，也讓爵士苦吞5連敗。

哈波（Dylan Harper）此役攻下全隊最高17分，外加8助攻7籃板2抄截，卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻16分5籃板4助攻，強森（Keldon Johnson）15分。溫班亞瑪雖然15投僅5，其中三分球更是5投盡墨，只拿到12分，但另外抓下11籃板、送出3次阻攻，依舊在禁區發揮影響力。

馬刺開賽短暫落後，爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在首節開始不到1分鐘時，利用中距離跳投取得領先，但這也是爵士整場比賽最後一次占據上風。

隨後爵士新秀彼特森（Darryn Peterson）在防守瓦塞爾（Devin Vassell）的三分球出手時，因過於猛烈的撲防動作，被裁判判定一級惡意犯規，馬刺趁勢打出18：2攻勢，迅速取得比賽主導權。

爵士首節進攻陷入低潮，全隊26投僅7中，單節只拿下16分，創下球隊本季首節最低得分紀錄，同時也是馬刺本季首節讓對手得分最低的一次。不過，爵士並未輕易放棄，第二節逐漸找回外線準星，單節三分球11投5中，一度將比分追近至36：37，可惜後續始終無法突破馬刺防線，也未能重新取得領先。

進入下半場，馬刺再次展現猛烈攻勢，第三節團隊投籃命中率高達60%，單節打出35：20的比分差距，從而將領先優勢一口氣擴大至25分，勝負也失去懸念。

福克斯（De'Aaron Fox）進帳12分，瓦賽爾（Devin Vassell）11分。從團隊數據來看，馬刺不僅在快攻得分以26：9大幅領先爵士，禁區得分也以52：36占據優勢，此外這也是馬刺本季首次將對手單場得分壓低至100分以下，迫使對方命中率僅35%。

爵士陣中以馬卡南22分、8籃板為最佳，彼特森14分，除了他們外沒有人得分上雙。

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