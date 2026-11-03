NBA／火箭升空登頂龍頭！森根26分「準大三元」終結綠衫軍5連勝

火箭今日面對缺少喬治（Paul George）的塞爾蒂克，靠著森根（Alperen Sengun）繳出26分、10助攻、7籃板的準大三元，搭配全隊54.4%的投籃命中率，最終以109：93擊敗5連勝的綠衫軍，再加上原保持不敗的灰熊在延長賽不敵鵜鶘，火箭成功登上西區龍頭，開季取得7勝1敗，寫下自2014–15賽季以來最佳開季。

火箭此役從未讓塞爾蒂克取得領先，儘管首節雙方29：29戰成平手，但森根在上半場便攻下12分、4助攻，搭配伊森（Tari Eason）替補貢獻11分，幫助火箭在半場結束時取得57：50領先。

易籃後，塞爾蒂克一度試圖反擊，中鋒克塔（Neemias Queta）連續攻下7分，泰托姆（Jayson Tatum）也與羅賓森（Mitchell Robinson）空中接力配合追趕比分，不過火箭第三節結束仍保持9分優勢。

決勝節火箭持續擴大領先，森根在進攻端持續展現得分與組織能力，加上史馬特（Marcus Smart）連續命中2顆三分球，將分差拉開至最多18分，最終成功收下比賽。

森根繳出全場最高26分、10助攻、7籃板、2抄截、2火鍋的準大三元成績單，全場15投12中，史密斯（Jabari Smith Jr.）則有14分、10籃板的雙十表現，湯普森（Amen Thompson）同樣攻下14分，伊森貢獻13分，杜蘭特（Kevin Durant）則6投5中拿下12分，史馬特儘管全場10投僅2中，繳出8分、4籃板、4助攻，但在防守端持續干擾昔日隊友，並於末節連續命中三分球，替球隊鞏固領先。

值得注意的是，火箭此役不僅團隊投籃命中率高達54.4%，更在禁區得分以50：34壓制塞爾蒂克，快攻得分更取得18：2的懸殊優勢，全隊34次助攻也遠勝對手的20次。

塞爾蒂克方面，泰托姆雖繳出全隊最高19分、6籃板、9助攻，但全場16投僅5中，三分球更是7投1中。奎塔攻下16分，替補中鋒加薩（Luka Garza）則在15分鐘內投進4顆三分球，拿下14分，加上全隊投籃命中率僅38.6%，三分球42投12中、命中率28.6%，成為無法延續連勝的關鍵原因。