NBA／傑洛姆爆砍40分無用 灰熊不敵鵜鶘開季6連勝不敗金身破功

聯盟最後一支不敗球隊終於吞下首敗！曼菲斯灰熊開季演出大驚奇豪取6連勝，追平隊史最佳開局紀錄，不過今天主場迎戰鵜鶘，卻是歷經延長賽的激烈拉鋸後以134：135飲恨，苦吞本季第一敗。

鵜鶘當家威廉森（Zion Williamson）攻下25分11籃板4助攻，其中9分集中在延長賽，加上費爾斯（Jeremiah Fears）最後7.3秒穩穩罰進2球，成功終結灰熊的不敗紀錄，也幫助球隊拿下3連勝。

灰熊開季氣勢驚人，前6場比賽全數獲勝，不僅成為聯盟唯一保持不敗的球隊，更追平隊史最佳開季6連勝紀錄。然而，面對近期逐漸找回狀態的鵜鶘，灰熊卻遭遇嚴峻挑戰，整場比賽始終無法有效拉開差距。

鵜鶘此役陣容並不完整，先發後衛墨瑞（Dejounte Murray）因個人因素連續第3場缺陣，另外中鋒米西（Yves Missi）和後衛波爾（Jordan Poole）也因傷無法出賽。

儘管人手不足，鵜鶘仍在上半場展現積極防守，成功打亂灰熊原本流暢的進攻節奏。灰熊雖然逐漸找回外線準星，但上半場發生6次失誤，讓鵜鶘持續掌握領先優勢。其中，鵜鶘年輕長人昆恩（Derik Queen）上半場就攻下18分，成為球隊維持攻勢的重要功臣，他這場比賽繳出20分7籃板5助攻2抄截的全能表現。

灰熊本季最引以為傲的特色，就是下半場強大的反擊能力，開季前6場平均在下半場能比對手多拿8分，經常利用比賽後段的攻勢拉開差距。

不過，鵜鶘這場比賽始終沒有讓灰熊找到熟悉的節奏，前三節結束仍以100：95領先，這也是灰熊本季僅第2次在第三節打完時處於落後局面。

進入決勝節，雙方持續激烈交鋒，灰熊後衛傑洛姆（Ty Jerome）更在關鍵時刻展現驚人得分能力，個人連拿9分，幾乎憑一己之力將球隊從敗局邊緣救回，硬是把比賽帶進延長賽。

開季首戰就狂砍45分的傑洛姆，此役又轟下全場最高40分，外加5籃板5助攻2抄截，不過他在剩下18.8秒的「三分打」得手，一度讓灰熊看見連勝希望，但隨後灰熊沒能掌握籃板，反讓費爾斯獲得犯規罰球機會，從而超前比分。傑洛姆剩下7.3秒試圖持球最後一擊強攻，卻被墨菲（Trey Murphy III）直接擋下。

鵜鶘除了威廉森攻下25分，近期被拉上先發的馬特科維奇（Karlo Matkovic）也繳出生涯新高25分，墨菲18分5籃板5助攻，費爾斯12分7助攻4籃板。

灰熊方面，除了傑洛姆狂轟40分，新秀布瑟（Cameron Boozer）攻下18分9籃板5助攻2阻攻，威爾斯（Jaylen Wells）也有16分進帳。

值得一提的是，比賽結束後雙方火氣並未隨著終場哨聲平息，兩隊球員在球場中央爆發激烈口角，彼此不斷叫囂，現場人員與雙方隊友趕緊上前將人群隔開，避免衝突進一步升級。