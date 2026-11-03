NBA／國王一傳內鬨後就開胡！ 19歲菜鳥「收斂」出手率隊擊敗獨行俠

開季6連敗又爆出內鬨的國王隊，今天終於開胡了！遭抨擊出手過多成濫投的19歲菜鳥阿庫夫（Darius Acuff Jr.）似乎聽見外界批評，此戰出手「稍微」下降至21次，攻下25分、5籃板6助攻，率隊以115：100擊敗獨行俠，成為聯盟最後一支獲得首勝的球隊。

國王開賽與獨行俠陷入拉鋸，首節雙方進攻效率都不理想，國王以19：18取得些微領先。第二節兩隊火力逐漸回升，單節各攻下35分，其中蒙克在上半場剩餘5.2秒投進三分球，幫助國王帶著54：53的1分優勢進入下半場。

易籃後，阿庫夫單節攻下10分，並送出3次助攻，率領球隊打出27：21攻勢，幫助國王在第三節結束時取得81：74領先。決勝節國王延續攻勢，接連命中三分球擴大分差，蒙克也在關鍵時刻挺身而出，最終國王以15分之差收下勝利。

重建的國王進攻重心轉向首輪第7順位新秀19歲的阿庫夫，生涯前3場比賽就累積73次投籃出手，創下過去50年NBA球員生涯前3戰最多出手紀錄，但效率不佳，投籃命中率卻僅39.6%，三分球命中率也只有32.3%，因此引起陣中球星沙波尼斯不滿，甚至喊話想走人。而這位菜鳥今天稍微「收斂了」，出手21次命中10球攻下全場最高25分、5籃板及6助攻，蒙克貢獻24分、7助攻、5顆三分球，拉文（Zach LaVine）也有23分、4籃板、5顆三分球。

獨行俠方面，厄文（Kyrie Irving）因左膝傷勢管理缺陣，葛佛（Daniel Gafford）與克雷頓（Walter Clayton Jr.）皆攻下全隊最高20分，佛雷格（Cooper Flagg）少了厄文幫忙下獨木難撐，19投僅3中手感慘淡，拿下17分，其中11分皆來自罰球，全隊送給國王開胡大禮。