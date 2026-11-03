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NBA／亞歷山大狂轟43分 致勝三分彈助雷霆客場氣走騎士

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大最後32.6秒轟進致勝三分球。 美聯社
亞歷山大最後32.6秒轟進致勝三分球。 美聯社

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雷霆在多位主力接連受傷的情況下，整體戰力面臨巨大考驗，然而只要MVP大當家亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）還在，就沒人敢低估這支冠軍勁旅的贏球決心挺身而出。

今天雷霆作客挑戰騎士，亞歷山大狂轟本季新高43分，還在終場前32.6秒轟進致勝三分球，帶領雷霆在驚濤駭浪中以117：112驚險獲勝，終結先前連續兩場客場慘敗超過20分的低潮。

亞歷山大此役出賽38分鐘，全場35投14中，出手次數追平個人生涯紀錄，另有12罰11中，攻下43分8助攻4籃板2抄截。根據統計，亞歷山大面對騎士已經連續7場至少拿下30分，追平麥格瑞迪（Tracy McGrady）在2003年至2006年期間創下的紀錄，並列史上對騎士連續砍進30分的最多場次紀錄。

米契爾（Ajay Mitchell）得到20分5籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）5分14籃板4助攻，221公分的巨塔新秀瑪拉（Aday Mara）也有10分9籃板進帳。

這場比賽從上半場就陷入激烈拉鋸，雙方前兩節合計出現15次領先互換與2次平手，直到第二節最後5分鐘，雷霆打出16：6攻勢，一舉拉開差距，以59：48取得11分領先。

第三節開始後，亞歷山大持續發揮個人進攻能力，在剩下9分26秒時連續命中罰球，雷霆擴大領先分差達到14分。不過，騎士隨即展現反撲韌性，單節三分球17投9中，迅速縮小比分差距，也讓比賽重新陷入膠著狀態。

騎士延續追分氣勢，第四節開局就轟出18：9攻勢，成功扭轉戰局。雙方持續拉鋸，出現8次平手和8次領先互換。但關鍵時刻，亞歷山大再次展現頂級球星的決勝能力。終場前32.6秒，亞歷山大在外線果斷出手，投進個人本場第4記三分球，幫助雷霆重新取得領先，也成為左右勝負的關鍵一擊。

隨後騎士射手梅瑞爾（Sam Merrill）底角三分球出手未中，雷霆把握機會，米契爾穩穩罰進2球，雷霆最終還是帶走勝利。

騎士新秀湯瑪斯（Meleek Thomas）迎來生涯首次先發，攻下17分，與米契爾（Donovan Mitchell）並列全隊最高得分，米契爾另外還送出11次助攻；騎士先發5人得分均上雙，莫布里（Evan Mobley）16分7籃板4助攻，艾倫（Jarrett Allen）14分6籃板，哈登（James Harden）14分6助攻4籃板。

儘管騎士一度在下半場靠著外線攻勢扭轉局勢，卻未能在最後關頭守住領先，吞下本季主場首敗。

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