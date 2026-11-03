NBA／美國版湘北隊？溜馬「6人應戰」還差點逆轉老鷹

溜馬隊今天主場迎戰老鷹隊，受傷兵潮影響，僅6人能上場，宛如日本動漫「灌籃高手」的湘北隊。溜馬末節尾聲轟出9：0追至2分差，可惜反撲仍如夢一場，最終以104：108含恨落敗。

溜馬主力球員哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、席亞康（Pascal Siakam）本場比賽都沒打，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）賽前突然因傷缺陣，只剩6名球員能應戰；老鷹則是當家球星強森（Jalen Johnson）因傷缺陣。

老鷹本場比賽幾乎一路領先，但溜馬比賽後段打出9：0攻勢，追到2分差。老鷹麥凱倫（CJ McCollum）2罰全進止血，但溜馬傑克森（Quenton Jackson）隨後抄截又暴扣把分數要回來，最後10秒老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）2分跳投命中，澆熄溜馬反撲氣焰，終場以4分之差拿下勝利。

老鷹亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三分球15投9中，轟下全場最高的34分。

溜馬本場比賽上的球員是史密斯（Braden Smith）、傑克森、史勞森（Jalen Slawson）、華克（Jarace Walker）、赫夫（Jay Huff）和第六人布朗（Kobe Brown），六人得分皆上雙，赫夫攻下全隊最高的22分8籃板。