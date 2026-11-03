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NBA／遭批打法太像哈登難奪冠 唐西奇：學會不被外界聲音影響

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇開季火力四射。 美聯社
唐西奇開季火力四射。 美聯社

高居聯盟得分王的湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic），日前面對暴龍又狂轟45分、15籃板、6助攻、5抄截，率隊拿下勝利。不過，儘管個人數據亮眼，外界對於他的球風能否帶領球隊奪冠，仍存在不同聲音。

曾在2016年隨詹姆斯（LeBron James）奪冠的前騎士球員佛萊（Channing Frye），近日就公開質疑唐西奇過度主導進攻的打法，恐怕難以在季後賽走到最後。

「我就是不認為他打球的方式，能夠贏得總冠軍。」佛萊直言。

佛萊認為，唐西奇與哈登（James Harden）都是進攻能力極為出色的球員，但兩人共同的特點，就是需要長時間掌握球權，球隊整體進攻高度依賴個人持球創造機會。他質疑，這種高使用率的打法，即使能夠製造驚人的個人數據，是否真的足以帶領球隊奪下總冠軍。

面對外界持續出現的質疑，唐西奇隨即在球場上打出本季最全面的代表作之一。

唐西奇此戰三分球12投8中，攻下45分、15籃板、6助攻、5抄截，成為NBA史上首位單場至少繳出45分、15籃板、5助攻、5抄截及5記三分球的球員，寫下前所未見的歷史紀錄。

除了進攻火力驚人，唐西奇這場比賽在防守端的投入程度，同樣成為外界討論焦點。他不僅完成5次抄截，還成功製造對手3次進攻犯規，合計透過這2種方式讓暴龍發生8次失誤，另外15個籃板全部都是防守籃板。

雖然賽後沒有被直接問到有關佛萊對他的批評，但唐西奇談起長期以來外界對自己防守能力的質疑，坦言今年已經取得明顯進步。

「當然，我不是NBA最好的防守球員，但我認為今年自己真的進步很多。」唐西奇說。

對於始終有人批評他的比賽方式，唐西奇表示，自己早已學會不被外界聲音影響。

「人們想說什麼就說什麼，媒體也會有自己的看法，但我知道，隊友也知道，今年我的防守確實比以前更好，我認為這對整支球隊都有幫助。」

唐西奇進一步強調：「不管怎麼樣，總會有人說不好聽的話。我現在只想專注在自己和球隊身上，思考能夠為球隊帶來什麼，讓我們變得更好。」

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