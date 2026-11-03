NBA ／國王19歲菜鳥場均狂投24球惹議 美媒爆沙波尼斯想走人

國王開季不僅苦吞6連敗，如今根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）爆料，3屆明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）甚至有意離開球隊，而球團也願意將他擺上交易桌。更值得注意的是，國王傳奇球星畢比（Mike Bibby）也公開示警，認為新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）大量持球的打法，恐讓隊友感到不滿，甚至引發休息室問題。

麥克馬洪近日在《The Hoop Collective》節目中直言，「坦白說，沙波尼斯想離開這裡，而如果國王能夠交易他，他們也會這麼做。所以他並不開心，現在的情況很糟糕。」

另一名《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也透露，國王確實願意送走沙波尼斯，但不會為了交易而交易，任何方案都必須符合球團利益，才有可能真正促成交易。

值得注意的是，沙波尼斯本季場均仍能繳出16分、15.8籃板及7.3助攻，投籃命中率高達70.4%，但國王進攻重心逐漸轉向19歲阿庫夫。這位首輪第7順位新秀，前6戰場均狂轟26.3分、6.3助攻，平均每場出手高達24次，整體投籃命中率卻僅39.6%，三分球命中率也只有32.3%，生涯前3場比賽就累積73次投籃出手，創下過去50年NBA球員生涯前3戰最多出手紀錄。

對此，畢比在《Straight Game Podcast》中指出，沙波尼斯最擅長的打法，就是透過持球組織進攻、替隊友創造機會，而非單純等待隊友傳球。

「沙波尼斯在球權掌握在自己手上時，表現才是最好的。他能夠替其他球員創造機會，做那些控球後衛會做的事情，我認為那才是最適合他的打法。如果你把那些球員晾在一旁，就看看還要多久，大家才會開始感到不滿。尤其當球隊還一直輸球時，這絕對不是好現象，也不會有好的結果。」

事實上，國王日前以105：136慘敗灰熊一戰，阿庫夫全場25投攻下生涯新高38分，反觀沙波尼斯僅出手5次，繳出11分、14籃板及8助攻。