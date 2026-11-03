NBA／國王0勝又內鬨！沙波尼斯傳不滿新秀濫投 前教頭兒子開嗆

根據美媒《Heavy》報導，國王不僅開季苦吞6連敗，如今更傳出明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）疑似不滿與新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）搭檔。對此，前國王總教練布朗（Mike Brown）的兒子伊萊賈（Elijah Brown）也加入戰局，公開怒嗆沙波尼斯，甚至指控他當年害自己的父親遭到開除。

根據《Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney）報導，沙波尼斯對於阿庫夫需要大量持球的打法並不滿意，甚至可能成為國王考慮交易他的原因。消

「你以前在布朗和福克斯（De'Aaron Fox）身邊打得多好啊！福克斯同樣大量持球，我們卻讓你打出年度最佳陣容等級的表現。你害他被開除，現在又不開心了？哈哈，好喔，沙波尼斯。」伊萊賈在X上開砲。

隨著相關言論引發熱議，伊萊賈隨後再次發文解釋，「我只是個想替父親說話的兒子，如果沙波尼斯真的說過那些話，那就太好笑了。因為他以前明明過得很好，卻還是不滿意。讓我安靜發文吧。」

事實上，沙波尼斯在2022–2023賽季布朗執教期間，與福克斯率隊打出48勝34敗的成績，成功終結長達16年的季後賽荒。不過，布朗最終仍在2024年12月遭到球團解雇。

然而，國王內部是否真的出現不合，仍有不同說法。根據《Locked On Kings》引述球隊消息人士指出，沙波尼斯與阿庫夫之間並不存在外界所傳的矛盾，因此相關傳聞尚未獲得證。