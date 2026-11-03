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NBA／向衛斯特布魯克致敬 雷霆將退休0號球衣
雷霆隊今天宣布，將在美國時間明年2月7日舉行衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的0號球衣退休儀式。
雷霆2008年從西雅圖搬到奧克拉荷馬並正式更名雷霆，同年選秀會就在第一輪第4順位挑中衛斯特布魯克。今年宣布退役的「衛少」生涯共18個職業賽季，前11季都是身披雷霆戰袍，和杜蘭特（Kevin Durant）曾是聯盟最佳組合之一。
杜蘭特2016年轉投勇士隊，衛斯特布魯克成為雷霆頭號戰將，他隨即繳出例行賽場均「大三元」的31.6分、10.7籃板和10.4助攻數據，獲得年度MVP肯定；他接續兩季同樣繳出場均「大三元」數據，最終在2019年被交易到火箭隊。
雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）在聲明中提到，許多球員都有影響力，但只有偉大球員能產生歷史定位，衛斯特魯克就是偉大球員代表之一，「他意志堅定，矢志不渝。正因如此，奧克拉荷馬人視他為自己人，他的號碼將永遠高掛在奧克拉荷馬城的穹頂之上。」
雷霆過去只退休過柯里森（Nick Collison）的4號球衣，生涯9度入選全明星賽的衛斯特布魯克將成雷霆隊史退休背號第二人。
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