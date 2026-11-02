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NBA／衛冕軍尼克開季低迷 主帥點出致命問題：別每次都想轟全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克開季表現低迷。 美聯社
尼克開季表現低迷。 美聯社

尋求連霸的紐約尼克新賽季開局表現不如預期，日前以93：98再次敗給76人，戰績下滑至2勝4敗。面對球隊進攻持續陷入困境，總教練布朗（Mike Brown）直言，尼克目前最大的問題就是打得過於複雜，球員總想靠一次精彩進攻改變局勢，反而忽略最基本的團隊配合。

「我們現在每次拿到球，都想直接轟出全壘打，但我們真正需要的是一支一支安打。」布朗以棒球術語形容球隊的進攻問題，強調尼克必須重新找回簡單且有效率的打法，而不是每次都試圖完成高難度進攻。

尼克此役進攻效率不佳，全場投籃命中率僅40.7%，三分球命中率也只有31.7%。

當家控衛布朗森（Jalen Brunson）認為，球隊除了進攻選擇需要改善，球員在場上的猶豫不決，同樣是造成攻勢停滯的重要原因。

「有時候我們會太過猶豫，因為大家都想做出正確的選擇。」布朗森說，「我們其實很清楚應該怎麼打，問題在於能不能從比賽一開始就做到，這是接下來最需要強調的事情。」

布朗森的談話也反映尼克目前的困境。球員雖然希望透過傳球找到更好的進攻機會，卻可能因為過度思考，錯失原本能夠把握的出手時機，讓整體進攻節奏受到影響。除了團隊配合不夠流暢，部分主力球員開季狀態低迷，也是尼克戰績不佳的原因之一。

其中，布里吉斯（Mikal Bridges）此役僅攻下12分、5籃板，延續開季以來的低迷表現。根據統計，他本季平均每場只有6.2分、2.8籃板，與外界對他的期待仍有明顯落差。

唐斯（Karl-Anthony Towns）則認為，尼克必須改善比賽開局的表現，避免總是在落後的情況下才開始追趕。

「我認為我們第四節做得很好，終於找回應有的節奏，成功擺脫那種陷在流沙裡、動彈不得的感覺，讓球隊重新運轉起來。」唐斯表示。

不過，他也坦言，當球隊直到比賽後段才找回狀態，往往已經讓自己陷入必須靠特殊表現才能逆轉的困境。

「這讓我們處於一種必須創造奇蹟才能贏球的局面，但我們沒有足夠的魔法，能夠把比賽追回來並拿下勝利。」

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