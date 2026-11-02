NBA／唐西奇狂轟45分還拚命防守 獲隊友讚賞笑喊：終於有人發現了！

洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）新賽季不僅進攻火力驚人，防守表現也令人刮目相看。

今天面對多倫多暴龍，唐西奇全場狂轟45分、15籃板、6助攻、5抄截，還製造對手3次進攻犯規，率領湖人以131：125獲勝。賽後獲得總教練瑞迪克（JJ Redick）與隊友凱斯勒（Walker Kessler）公開稱讚防守進步，唐西奇更忍不住笑說：「喔，終於！」

唐西奇此役展現全面身手，全場23投12中，包含8記三分球，除了進攻端持續保持高效率，防守時也展現積極態度，多次透過站位與判斷成功阻止暴龍攻勢。

其中最讓隊友印象深刻的，就是唐西奇不僅完成5次抄截，還3度站穩位置製造對手進攻犯規，展現過去較少受到外界肯定的防守能力。

凱斯勒賽後特別替唐西奇抱不平，認為他的防守貢獻一直被低估。

「唐西奇的防守能力沒有得到應有的肯定，他的籃球智商非常高，知道自己應該在什麼時間出現在正確的位置，這讓他的站位防守非常出色，今晚就是最好的證明。」凱斯勒說。

瑞迪克也認同這項看法，指出唐西奇開季以來在防守端的投入程度明顯提升。

「他的防守真的非常棒，尤其這幾場比賽在一對一防守時，能夠有效限制對手突破，而且也會積極與隊友溝通。」瑞迪克表示。

對於唐西奇頻頻製造進攻犯規，瑞迪克更認為這是一種領袖精神的展現。

「願意站出來製造進攻犯規，本身就是一種領導能力，因為你願意用身體替球隊承擔衝擊。他非常渴望勝利，在防守端同樣充滿競爭心。」

面對教練與隊友難得一致稱讚自己的防守，唐西奇先是幽默回應「終於」，隨後坦言，自己清楚過去經常受到防守態度不佳的批評。

「為什麼？我也不知道。當然，我不是NBA最好的防守球員，但我認為今年自己確實進步很多。」

唐西奇表示，外界如何評論並非他最在意的事情，重要的是自己與球隊都清楚他的改變。「人們想說什麼就說什麼，媒體也會有自己的看法，但我知道，隊友也知道，今年我的防守確實比以前更好，而且這對整支球隊都有幫助。」

他強調，無論表現如何，外界總會出現負面聲音，因此不會讓這些評論干擾自己。

現年27歲的唐西奇也透露，在新賽季開始前，他曾長達6、7個月沒有正式出賽，重新找回比賽節奏並不容易。

「只要球隊能夠贏球，我就沒有問題。畢竟我已經6、7個月沒打比賽了，現在就是努力找回節奏，而且情況正變得愈來愈好。」

回顧上季因賽程提前結束而無法繼續征戰，唐西奇坦言當時相當沮喪，甚至因為季後賽無法出賽反而遭到部分網路輿論抨擊

不過，重新回到球場後，唐西奇迅速找回驚人的得分能力，最近4場比賽平均狂轟43.8分，投籃命中率高達52%。本季至今則繳出場均37.7分、8.2籃板、7.3助攻，帶領湖人取得5勝2敗，暫居西區第4名。